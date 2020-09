La CMM au rouge: pas une punition mais un «levier» de prévention

Avec le passage de la Communauté métropolitaine de Montréal au rouge dans les dernières heures, la directrice de santé publique de la Montérégie docteure Julie Loslier a fait plusieurs rappels importants. On veut freiner le plus efficacement la transmission communanautaire, notamment chez les moins de 30 ans et ce n'est pas une «punition», contrairement à certaines croyances.

Il faut savoir qu'à la grandeur de la Montérégie, une partie du territoire est toujours en zone orangée (c'est le cas de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Hyacinthe) mais que plusieurs villes comme Brossard, Longueuil, Sainte-Julie sont au «rouge» comme toutes celles de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Dans tous ces cas, en zone rouge, les rassemblements privés sont interdits et les bars, salles de spectacles et cinémas sont fermés.

En ce mardi, la Montérégie compte 121 nouveaux cas pour 10 665 cas au total mais aussi 494 nouveaux cas de COVID-19, entre le 21 et le 27 septembre.

Que l'on soit au orange ou au rouge dans la région, docteure Julie Loslier demande aux citoyens de la Montérégie de minimiser leurs déplacements et tous les contacts sociaux entre tous les secteurs de la région.

On apprend d'ailleurs que le visage de la 2e vague est différent de celui de la première en Montérégie: 40% des nouveaux cas ont été acquis en milieu de travail et le tiers en milieu scolaire.

Il y a plus de cas chez les 30 ans et moins alors que la cadence de dépistage est accrue.

Évidemment, les tenanciers de bars, propriétaires de restaurants et diffuseurs devront déclarer des pertes importantes jusqu'au 28 octobre.

Que l'on soit en orange ou en rouge, la directrice de santé publique espère que les citoyens et entreprises n'y voient pas une punition mais un effort de protection collectif.

«Il ne faut surtout pas voir les nouvelles mesures comme une «punition» pour les territoires touchés. Il faut surtout le voir comme une opportunité et un levier supplémentaire de redresser la situation pour éviter que l'on se retrouve avec des taux d'hospitalisations qui ont des impacts majeurs sur les milieux de vie, sur les délais de traitement dans les hôpitaux. Contrairement à la première vague, nous remarquons plus de cas dépistés chez les 30 ans et moins. Que l'on soit en orange ou en rouge, nous demandons aux gens de minimiser les déplacements et les contacts sociaux» Docteure Julie Loslier, directrice santé publique Montérégie

La CMM au rouge et le reste en orange

Et la décision de faire passer une région ou un territoire comme la CMM au «rouge» a été une décision mûrement réfléchie, en tenant compte de plusieurs variables.

«Nous aurions pu le faire plus tôt et chaque décision comporte des pour et des contre. Heureusement, en Montérégie, nous ne sommes pas au niveau de gravité que l'on peut voir à Montréal ou tout près. Il faut le voir comme un pas en avant sur 28 jours et d'un point de vue épidémiologique, ces mesures nous permettront de rester à un niveau plus bas que Montréal» Docteure Julie Loslier, directrice santé publique Montérégie

Pas d'imposition du masque en milieu scolaire pour l'instant

Malgré de récentes éclosions de cas de COVID-19 à l'École secondaire Gerard Fillion ou à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme de Saint-Hyacinthe, il n'est pas question pour l'instant d'imposer le masque aux élèves dans les salles de cours.

La santé publique travaille à d'autres mesures pour freiner la COVID-19 en milieu scolaire.

«Pour l'instant, il y a des désavantages à porter le masque en classe. Il y a l'enjeu de porter le masque à longue échéance dans les classes, la manipulation peut être compliquée et nous voyons davantage des contacts lorsque les jeunes sortent de l'école pour aller dîner ou sortir de la bulle. C'est davantage sur ces enjeux que nous devons travailler» Docteure Julie Loslier, directrice de santé publique Montérégie

Les CHSLD pas épargnés

Malheureusement, la COVID-19 recommence à faire son chemin dans les résidences pour aînés de la Montérégie.

Nous avons appris qu'une éclosion de COVID-19 est présentement en cours au deuxième étage du CHSLD Gertrude-Lafrance de Saint-Jean-sur-Richelieu, plus personne n'y est admis pour visite ou autre.

Selon nos informations, une investigation est en cours sur les autres étages. Il n'y a aucun transfert autorisé entre unités au sein du CHSLD

On ignore combien de résidents sont directement atteints et si du personnel est touché et tentons d'obtenir des informations complètes de la santé publique.

Ailleurs, il y a un cas depuis le week-end au Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe et 5 au Centre d'hébergement du Comté-de-Huntingdon, en Montérégie-Ouest.

Il y a par contre, au privé, 7 cas à la Résidence des Berges, à Boucherville, ainsi que 2 cas à Les Jardins d'Aurélie à Saint-Hyacinthe.