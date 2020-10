La CNESST demande des changements à la suite du décès d'une signaleuse

La CNESST recommande au ministère des Transports d'obliger l'utilisation d'une barrière pour signaleur routier sur les routes où la limite de vitesse est de plus de 70 km/h. Cette demande est faite à la suite du décès de la signaleuse Lynda Lizotte, happé aux abords d'un chantier à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, le 5 décembre 2019.

Ce jour-là, la dame de 54 ans de Beloeil était assignée à la signalisation sur un chantier situé sur la route 223, soit la rue Principale, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. La limite de vitesse y est de 80 km/h. Il y avait de la neige au sol et la chaussée était mouillée.

Lynda Lizotte dirigeait la circulation en alternance quand elle a été happée, se trouvant dans la trajectoire du véhicule. Le panneau de signalisation annonçant sa présence était mal stabilisé et a été renversé par le déplacement d'air d'une bétonnière passée par là, peu de temps avant l'accident, selon le rapport d'enquête dévoilé mardi.

On ignore si la signaleuse était sur la chaussée ou dans l'accotement au moment de l'impact, alors les témoignages recueillis divergent. Il a d'ailleurs été impossible pour les inspecteurs d'interroger l'octogénaire qui a happé la dame ce jour-là, puisqu'il est décédé entre temps, mais pas des suites de l'accident.

En plus de l'utilisation d'une barrière pour signaleur, qui aurait pu éviter l'accident, la CNESST recommande également que les modalités d'installation des supports soient revues pour assurer qu'ils résistent au passage des véhicules. Les inspecteurs ont fait un essai pratique et remis le panneau en place sur les lieux de l'accident. Celui-ci est tombé trois minutes plus tard en raison du vent. Les trépieds sur lesquels ils étaient installés n'étaient pas munis de stabilisateurs.

« On s'entend que c'est un métier à risque, signaleur. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les responsabilités de la santé et sécurité, c'est des responsabilités partagées. Autant l'employeur que les travailleurs sont impliqués dans l'identification des risques et des mesures à prendre et à mettre en place. [...] Il y a des mesures correctives qui ont été demandées à l'employeur, notamment de revoir ses barèmes d'installation [des panneaux de signalisation]. C'est quelque chose qu'il est en train de développer actuellement. » - Marilyn Boulianne, inspectrice à la direction de la prévention-inspection de la CNESST - Centre-Sud

L'entreprise pour laquelle elle travaillait, Location Jesna inc, recevra également un constat d'infraction. Si elle plaide coupable, celui-ci sera assorti d'une amende qui variera entre 16 000 et 70 000 $ pour une première infraction.

Un bon pas selon l'Association

L'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec salue la recommandation de l'installation obligatoire de ces barrières, qui devraient être davantage utilisés dès décembre.

Outre la barrière de signaleur, il existe aussi les feux de circulation comme alternatives à l'utilisation d'un signaleur quand la circulation doit être faite en alternance sur une route à double sens.

« Ils ont prévu aussi des camions-barrières, le ministre Bonnardel a annoncé qu'on pouvait mettre des panneaux de 35 km/h à l'approche du signaleur. On a déjà utilisé [le camion barrière sur certains chantiers en Montérégie], on voit que ça commence à s'intégrer. [...] » - Jean-François Dionne, président de l'Association

Les signaleurs doivent obligatoirement suivre une formation en ligne pour pratiquer ce métier, toutefois leur Association a maintes fois demandé à ce qu'elle soit bonifiée. Là-dessus, il semble que le gouvernement soit fermé pour l'instant.

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête au ministère des Transports du Québec, à l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, à l'Association québécoise des transports et à l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec pour qu'ils puissent sensibiliser leurs membres.

- Avec la collaboration de Jean-François Desaulniers, journaliste Bell Média Montérégie.