La CS des Patriotes veut construire 6 nouvelles écoles primaires

La Commission scolaire des Patriotes dépose ses demandes d'allocation au ministère de l'Éducation pour construire 6 nouvelles écoles primaires.

Celles-ci seraient situées à Otterburn Park, Contrecoeur, Saint-Bruno-de-Montarville, Boucherville, et dans le secteur de Beloeil, McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil. C'est notamment pour pouvoir assurer le déploiement progressif obligatoire des classes de maternelles 4 ans.

La présidente de la Commission scolaire des Patriotes explique qu'ils anticipent aussi une croissance du nombre d'élèves dans les prochaines années en raison du développement immobilier sur le territoire. Il faut donc prévoir de nouveaux bâtiments, alors que certains sont déjà combles.

« C'est de prioriser les secteurs où on voyait que rapidement, on va avoir des besoins d'espaces. On veut vraiment anticiper les besoins des élèves pour être prêt à les accueillir quand ils arriveront. »

- Hélène Roberge, présidente