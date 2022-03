La directrice générale du CSS des Hautes-Rivières prend sa retraite

La directrice générale du Centre de service scolaire des Hautes-Rivières (CSSDHR) quittera ses fonctions le 1er juillet. Dominique Lachapelle prendra sa retraite après une trentaine d'années dans le domaine de l'éducation pour consacrer plus de temps à sa famille.

Elle a annoncé sa décision hier lors d’une de la séance extraordinaire du conseil d’administration du CSSDHR.

Mme Lachapelle était en poste depuis août 2019, mais a été adjointe depuis 2012.

Cette ancienne enseignante a précisé qu'elle continuerait de s'investir autrement dans la réussite scolaire.

Parcours

Son parcours est jalonné de postes de direction au primaire, au secondaire, aux services éducatifs et à l’éducation des adultes. Tout au long de sa carrière, Dominique Lachapelle a oeuvré au sein de divers comités stratégiques pour le développement de l’éducation.

Le président du conseil d’administration, Alexandre Provost, n’a eu que de bons mots pour qualifier son travail.

« Malgré tous les défis liés entre autres à la situation de pandémie, elle a tout de même réussi à amener l’organisation plus loin et elle laisse en place un milieu en santé avec une équipe engagée, prête à poursuivre le travail amorcé. Au nom du conseil d’administration et de tout le personnel, je remercie Mme Lachapelle pour sa vision, sa détermination et sa capacité à développer une organisation centrée sur l’élève, consciente de ses forces et de ses défis. »

Alexandre Provost, président du conseil d'administration CSSDHR