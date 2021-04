La DPJ de la Montérégie recrute afin de pallier la pénurie

Le manque de main-d'oeuvre touche l'ensemble du réseau de la santé, et la DPJ de la Montérégie en souffre aussi. Actuellement, il y a une soixantaine de postes à pourvoir, si on prend en compte les congés de maladie non remplacés.

La directrice Marie-Josée Audette a décidé de faire preuve de créativité pour être en mesure de recruter. En plus de passer par les réseaux sociaux, des interventions ont lieu directement dans les maisons d'enseignements. Du soutien à la formation et du tutorat pour les stagiaires ont aussi été mis en place pour faciliter la rétention.

Les dossiers qui ont fait la manchette dans les dernières années ont peut-être été un frein pour certains, mais Mme Audette, qui oeuvre dans le milieu de la jeunesse depuis 32 ans, est convaincue de l'essentiel de leur mission.

Écoutez l'entrevue intégrale avec Mme Audette, où il est aussi question de ce que peut faire la DPJ pour venir aux enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale.