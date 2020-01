La Fabrique espère amasser 500 000$ pour réparer l'église de Saint-Pie

La Fabrique de la paroisse de Saint-Pie espère amasser 500 000 $ auprès de la population pour effectuer les réparations nécessaires à son église à la suite de la tempête de cet automne.

Un des deux clochers a cédé en raison des forts vents le 1er novembre dernier, causant aussi d'importants dommages à l'entretoit. Il faut donc réparer tout cela, en plus de l'autre clocher toujours debout, qui a été fragilisé par les années et la tempête.

La secrétaire de la Fabrique, Caroline Tétreault, indique qu'il sera impossible de faire les travaux sans un coup de pouce, n'étant pas éligible aux emprunts. Le montant amassé jouera aussi un rôle sur les travaux qui seront faits.

« L'assurance nous demande de réparer le deuxième clocher dans l'année 2020 pour continuer à nous couvrir, en plus de réparer celui qui est vraiment tombé et d'en payer 35 %. Il y a des frais immenses, réparer des clochers, ça prend des grues, c'est haut, c'est des frais terribles. Si on ramasse assez pour nous refaire un petit clocher, tant mieux, si on ne ramasse pas assez, on va peut-être juste boucher le trou qui est là, on ne le sait pas. »

- Caroline Tétreault