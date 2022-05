La Fondation Mira reçoit la Médaille pour mérite exceptionnel

La Fondation Mira a reçu la Médaille pour mérite exceptionnel, la plus haute distinction au Québec. Cet honneur, décerné par le lieutenant-gouverneur J. Michel Doyon, souligne les 40 ans de l'organisme.

La cérémonie, qui devait initialement avoir lieu en 2021, avait été reportée en raison de la pandémie. Elle s'est tenue au siège social de Mira, à Sainte-Marie-Madeleine.

Les cofondateurs, Éric Saint-Pierre et Johanne Hallé, ont reçu la médaille avec beaucoup d'émotion aux côtés de leur fils Nicolas, directeur général depuis bientôt huit ans.

«Leur désir d’aider ainsi que leur passion profonde ont permis à Éric St-Pierre et à sa famille de mettre sur pied cet organisme phare qui, aujourd’hui, est reconnu par le monde. La Fondation Mira joue un rôle essentiel dans notre société et c’est la raison pour laquelle il m’importe de souligner son importante contribution.»

Mira vise à rendre autonome des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur, ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA). La Fondation leur fournit gratuitement des chiens spécialement entraînés pour répondre à leurs besoins.

Depuis 1981, plus de 3 700 chiens-guides et d’assistance ont été remis.

«J’ai toujours dit que Mira appartient aux Québécois. Nous l’avons bâtie ensemble. Je le pense encore aujourd’hui et cela plus que jamais. Je dédie cette médaille à tous les bénéficiaires ainsi qu’à toutes les personnes qui se sont impliquées bénévolement et qui n’ont jamais cessé de croire en nous.»

Éric St-Pierre, cofondateur de Mira