La Fondation Santé s'impliquera dans plusieurs projets à la hauteur de 950 000$

La Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville concrétisera plusieurs projets à l'Hôpital du Haut-Richelieu et dans les établissements de Rouville et du Bassin de Chambly en 2021, au bénéfice notamment des usagers de CHSLD et des jeunes qui vivent des dépendances.

Cette année, les projets totalisent un engagement de 950 000 $ et la contribution des citoyens est encore indispensable en contexte de pandémie.

En 2021, la Fondation Santé alloue 100 000 $ pour le financement de projets dans les 6 CHSLD du territoire pour permettre aux aînés d'améliorer leur qualité de vie, de diverses façons.

La Fondation soutiendra aussi le programme Horizon, qui permettra d'offrir à 12 jeunes de 13 à 18 ans de vivre 5 jours de camps en camp pour briser leur isolement par la thérapie par l'aventure, pour des jeunes qui vivent des problématiques de santé mentale.

Elle soutient aussi le programme «Premier épisode psychotique pour dix jeunes adultes» qui vivront un séjour en camping avec l'organisme Face aux vents.

Un événement en présentiel est prévu en août, le Tournoi de golf et le Défi Je bouge lui, sera en virtuel

Julie Coupal est directrice et nous parle des investissements dans les CHSLD et des investissements qui sont faits auprès de la jeunesse

«Nos aînés dans les CHSLD sont très importants: nous faisons de la zoothérapie, de la musicothérapie, nous souhaitons aménager une nouvelle unité prothétique au CHSLD Sainte-Croix avec une murale trompe-l'oeil en 2021. Du côté des jeunes, nous travaillons avec le CLSC pour le projet Horizon: les thérapies traditionnelles fonctionnent parfois un peu moins et ca donne des résultats concrets. Par l'aventure, ils développent leur plein potentiel. Les gens seront sollicités par la poste et on peut faire des dons en ligne sur notre site parce qu'encore une fois, l'apport de la communauté est important. La Fondation permet à bien des gens d'être soignés à Saint-Jean avec des équipements à la fine pointe» Julie Coupal, directrice Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville

Par ailleurs, sur 5 ans, la Fondation caresse un projet majeur à l'Hôpital du Haut-Richelieu, celui du réaménagement complet de l'unité de psychiatrie et s'engagent concrètement.

Une nouvelle terrasse extérieure a déjà pu être aménagée pour faciliter les échanges entre les patients.

Des bacs à fleurs ont également été installés et des vélos stationnaires ont été ajoutés pour encourager l’activité physique auprès des usagers.

Un salon des familles chaleureux a aussi été installé, grâce au Fonds communautaire Bell Cause pour la cause.