La fraude du paiement urgent fait de nombreuses victimes en Montérégie

En ce Mois de prévention de la fraude en Montérégie, soyez vigilants quant à la fraude de type «paiement urgent». Parmi les diverses fraudes qui sévissent dans le moment, celle-ci gagne en popularité, même si elle peut paraitre invraisemblable ou cousue de fil blanc.

Elle s'est entre autres répandue sur le territoire de la Régie du Roussillon: une majorité de personnes serait tombée dans le panneau et aurait cédé au chantage des fraudeurs insistants.

Exclusivement, sur le territoire, une vingtaine de dossiers sont ouverts au service des enquêtes depuis juillet 2021. Des citoyens relatent aussi des cas à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans le Grand Longueuil.

Les personnes ont dû payer des sommes allant de 100$ à des milliers de dollars.

Méfiez-vous aussi de la fraude grands-parents et petit-fils, qui sont aussi plus présentes plus que jamais.

Jamais on ne vous sollicitera par texto ou de cette façon

Des citoyens se sont d'ailleurs plaints d'avoir reçu un courriel, une lettre ou texto d'un supposé agent du revenu ou de la police demandant le paiement d'une amende par virement.

Dans certains cas, les fraudeurs poussent l'audace jusqu'à demander de la cryptomonnaie. D'autres personnes se font passer par un «agent aux fraudes» qui demandent de sécuriser votre argent, tout en mettant la main sur votre identifiant et des données sensibles.

Jamais les agents ne procèdent de cette façon, même s'ils vous disent qu'ils vous rembourseront, une fois l'enquête complétée.

Pour de plus amples informations au sujet des fraudes, consultez la documentation de la Banque du Canada et du Centre Antifraude.