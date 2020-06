La future école du secteur Domaine sur le vert sera prête en 2022

Les ébauches de la future école primaire qui sera située au Domaine sur le vert de Saint-Hyacinthe ont été présentées ce matin. Dans un toutn nouveau concept pédagogique, elle sera la première école certifiée «Well» au Québec.

La direction de la Commission scolaire de St-Hyacinthe a présenté plusieurs détails entourant cette nouvelle école qui répond à un besoin d’espace et à une hausse démographique importante

Selon les échéanciers, les travaux de construction de l’école débuteront à l’hiver 2021.

Le coût des travaux n’est pas précisé à ce moment-ci.

Si tout va bien et que les appels d’offres et que les travaux se déroulent sans trop de délais, l’entrée des élèves est prévue pour l’automne 2022.

Les modélisations de l’édifice extérieur ne sont pas encore prêtes mais viendront bientôt.

Les élèves auront aussi accès à un environnement extérieur vaste avec un accès au parc municipal qui sera un prolongement de la cour de l’école.

Le directeur des ressources matérielles à la Commission scolaire Jean-Francois Soumis explique le concept «Well» de cette école.

On veut en faire un milieu de vie qui intègre la lumière, l’environnement et la géothermie notamment. La Commission veut aussi ouvrir davantage sur la communauté, de par la conception du bâtiment.

«C’est une école sur 2 étages qui sera située sur un terrain de plus de plus de 9000 pieds carrés avec un parc aussi à la disposition des citoyens. C’est basé sur la nouvelle pédagogie avec des classes flexibles: pour plusieurs classes, il y aura un mur amovible donnant accès à d'autres locaux, il y aura des locaux pour du travail en équipe. Elle est la première à être certifiée «Well» une certification qui valide la qualité de l’eau, de l’air et de l’éclairage et sa fonctionnalité, nous utiliserons la géothermie et il n’y aura pas d’émissions de GES.» Jean-François Soumis, directeur des ressources matérielles CSSH

On souhaite d'abord intégrer 24 classes dont 6 de niveau préscolaire et 18 au primaire pour un total de 490 élèves mais il n’est pas exclu que cette population étudiante soit en croissance et évolue en fonction des besoins.

Les pièces principales comme la bibliothèque, le gymnase et la cafétéria seront situées au centre de l’école, alors les classes d’un même cycle seront regroupées sur une même aile du bâtiment.

Quelle sera la clientèle?

Avec la réforme des commissions scolaires et l’arrivée des nouveaux conseils d’administration, il a été difficile pour l’organisation de déterminer quelle sera la clientèle accueillie et la vocation de l’école.

La directrice générale de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe Caroline Dupré explique que le nouveau conseil d'administration de la Commission devra plancher sur la clientèle et la vocation de l'école dès le 15 octobre, date d'entrée en fonction des membres de ce nouveau conseil d'administration.

«Nous tentons d’ouvrir le parc à la communauté et pas simplement aux élèves, en dehors des heures de classe. Par rapport à la clientèle, nous devions faire des consultations publiques avec les commissaires en avril et mai dernier mais le contexte de la fin de leur mandat a fait en sorte que nous n'avons pu procéder, même si nous avions un scénario. Au 15 octobre avec le nouveau conseil en place, ce sera l'un des premiers chantiers que de voir qui sera la clientèle en 2022» Caroline Dupré, directrice générale Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

La nouvelle école à proximité du Domaine sur le vert disposera de plusieurs espaces communs