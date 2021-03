La gratuité du transport collectif prolongée au 31 décembre à Saint-Hyacinthe

Bonne nouvelle pour les Maskoutains: la Ville de Saint-Hyacinthe a décidé de prolonger le projet-pilote du transport collectif hors pointes jusqu'à la fin de l'année, au 31 décembre 2021. Selon le maire Claude Corbeil, c'est un besoin clair exprimé de la population qui permet aussi de diminuer l'auto solo sur le territoire.

Il faut toutefois savoir que la gratuité ne s'applique pas au circuit 200 opéré par exo ou pour les taxis collectifs.

Le projet-pilote avait débuté le 1er avril 2019.

Elle permet de diminuer les GES tout en étant accessible aux étudiants et aux gens qui n'ont pas de voiture en plus de faire en sorte que les chauffeurs manipulent moins d'argent et que des places de stationnement se libèrent.

Concrètement, la gratuité s'applique du lundi au vendredi de 10 à 15 heures et après 18 heures de même que le samedi et dimanche.

« Amorcée il y a deux ans, les citoyens sont très reconnaissants de cette gratuité. Les périodes de gratuité représentent presque 50 heures par semaine » Le maire de Saint-Hyacinthe Claude Corbeil

Depuis le 1er janvier 2021, hors de ces heures, le tarif régulier d'un passage simple s'établit à 3,25$ et un tarif réduit s'applique aux étudiants et personnes de 65 ans et plus pour 10 passages (16,50$) ou pour un abonnement mensuel (42,50$).

Rappelons aussi que la ligne du taxi collectif T-61 vers le parc Les Salines n'est plus en fonction jusqu'à nouvelle ordre et que les services sur les circuits locaux sont aussu suspendus les jeudis et vendredis de 18h à 22h.

Évidemment, le port du masque et du couvre-visage est toujours obligatoire.