La libérale Caroline Joan-Boucher confiante de conquérir Saint-Hyacinthe-Bagot

Dans Saint-Hyacinthe-Bagot, la candidate libérale Caroline-Joan Boucher ne se laisse pas abattre par le plus récent sondage national Léger /Journal de Montréal, où le Parti libéral récolte 33% des appuis en baisse de 8 points depuis le 14 aout dernier.

Selon elle, Justin Trudeau vise même logiquement conquérir la circonscription et devrait à nouveau revenir à Saint-Hyacinthe, comme il l'avait fait lors de la campagne 2019 du candidat René Vincelette. Déjà, Érin O'Toole et Yves-Francois Blanchet sont venus courtiser l'électorat maskoutain.

Il faut dire que les affiches électorales sont arrivées plus tardivement pour l'agronome de formation et directrice adjointe du Groupe FBE Experts (une firme de génie-conseil sur le boulevard Laframboise), dans la circonscription, bien après celles du bloquiste et député sortant Simon-Pierre Savard-Tremblay.

Ce dernier avait remporté la circonscription avec une bonne majorité de 41,4% des votes en 2019 et espère poursuivre sur sa lancée.

Justin Trudeau à Saint-Hyacinthe?

À l'instar des autres candidats, elle a déjà commencé à courtiser l'électorat agricole, notamment sur la question de la gestion de l'offre et la protection des fermes familiales.

Les candidats conservateurs, bloquistes et néodémocrates ont déjà annoncé leur volonté de la protéger intégralement.

Contrairement aux autres candidats, elle met de l'avant l'enjeu de la vaccination obligatoire et du passeport vaccinal à la grandeur du Canada, comme un pilier de la campagne

beaucoup de gens lui parlent de la relance de l'économie, mais aussi du taux d'inoccupation particulièrement bas des logements à Saint-Hyacinthe, un enjeu de premier plan, dans lequel le fédéral est impliqué.

Voici l'entretien que nous avons eu avec la candidate libérale et sur la présence possible de Justin Trudeau, dans la circonscription.