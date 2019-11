La Magie de Noël s'installera à la fin novembre à Saint-Hyacinthe

Le traditionnel défilé de la Magie de Noël au centre-ville de Saint-Hyacinthe sera présenté cette année le 30 novembre dès 16h30 avec quelques nouveautés pour émerveiller petits et grands.

Les citoyens sont déjà invités à amener avec eux des lumières ou chandelles pour ajouter à l'éclairage féérique du défilé qui prendra le départ à l'angle des rues Concorde et des Cascades .

En nouveauté, le défilé débutera à 17 heures mais sera précédé d'une activité pour bouger avec les Jeunes en santé et une partie de l'Orchestre Philarmonique de Saint-Hyacinthe qui ira de quelques airs connus.

On pourra aussi rencontre le Père Noël immédiatement après le défilé.

Pour cette 4e édition, la Magie de Noël vous demande d'être généreux pour la pédiatrie sociale et le centre de pédiatrie sociale Grand Galop: des «food trucks» seront sur place et il sera possible de faire un don pour financer les activités de Grand Galop, un organisme omniprésent en pédiatrie sociale dans la vie maskoutaine.

Caroline Nadeau est la présidente de la Magie de Noël nous parle de cette quatrième édition

«Nous sommes associés à Grand Galop depuis 4 ans et c'est une belle association. N nous demandons aux gens d'amener quelque chose de lumineux pour ajouter une touche magique au défilé. Les petits qui voudront rencontrer le Père Noël pourront le faire au chaud cette année dans un local de l'allée du marché. » -Caroline Nadeau, présidente Magie de Noël

La Magie récolte aussi des dons par les commandites reçues et ce sont près de 50 000$ qui ont ont été versés à l'organisme depuis 2015.

D'ailleurs, toute l'organisation recherche actuellement des bénévoles avant, pendant et après le défilé. On peut compléter un formulaire d'inscription sur le site www.magiedenoel.org