La Maison de la Famille des Maskoutains «ambassadrice pour l'inclusion»

La Maison de la Famille des Maskoutains pourra être plus inclusive et mieux soutenir les nouveaux arrivants puisqu'elle souscrit maintenant au nouveau programme «Ambassadeur pour l'inclusion» en partenariat avec l'entreprise Énergie Valero.

Le nouveau programme de la Maison promeut autant de valeurs d'entraide, d'humanité pour soutenir non seulement les immigrants qui ont leur citoyennenté permanente mais aussi les demandeurs d'asile, les travailleurs étrangers et temporaires.

La Maison travaille déjà à intégrer les immigrants par l'accueil et intégration, en faisant le lien avec le ministère de l'Immigration du Québec et en facilitant la recherche de logements abordables dans la région maskoutaine, l'inscription à l'école et la connaissance des rouages du système de santé.

La directrice de la Maison Lizette Flores croit que l'octroi de 90 000$ d'Énergie Valero pour la mise sur pied du programme permettra une répartition équitable des services, en respectant où ils en sont dans leur processus d'intégration.

«Lorsque les personnes immigrantes arrivent à Saint-Hyacinthe, il y a parfois des zones grises dans leur intégration. Le nouveau programme permettra aux familles d'être mieux accompagnées de plusieurs façons. Nous avons une approche familiale et systémique que l'on pourra aussi offrir aux travailleurs temporaires, aux demandeurs d'asile pour les référer aux bons programmes ou les amener à des activités socio-culturelles dans le milieu». -Lizette Flores, directrice générale Maison de la Famille des Maskoutains

Pour l'entreprise Valero, il s'agit d'un projet qui rejoint parfaitement les préoccupations sociales de l'entreprise. Le directeur des affaires publiques Louis-Philippe Gariépy explique que l'union entre l'entreprise et l'organisme n'a pas été difficile à sceller.