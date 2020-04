La Maison de la Famille et le Centre de Bénévolat travaillent d'arrache-pied

Ce n'est pas parce que la COVID-19 sévit que les besoins des familles maskoutaines sont limités et que les organismes du milieu s'arrêtent. Bien au contraire, le Centre de Bénévolat et la Maison de la Famille des Maskoutains font des pieds et des mains pour offrir toute une gamme de services à la population.

Malgré la COVID-19, la Maison de la Famille des Maskoutains continue d'offrir des services à la population, notamment la nouvelle ligne Priorité Parents.

Le service téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est offert aux parents maskoutains et de partout au Québec.



Il faut composer le 1-800-361-5085 pour les familles qui vivent du stress financier, des problèmes de relations familiales en confinement et un intervenant local est prêt à écouter les personnes en détresse.

Des activités normalement offertes à la Maison le sont sur les réseaux sociaux pour petits et grands.

Par ailleurs, la halte garderie a dû cesser ses opérations provisoirement, le temps de la crise.

Un «Guide de survie pour parent en temps de crise» s'avère très populaire et instructif chez les internautes maskoutains, depuis sa publication.

La directrice générale de la Maison de la Famille des Maskoutains, Lizette Flores explique que chaque semaine, l'organisme est en contact avec 440 familles pour offrir ses services, tout en privilégiant la créativité dans les échanges.

«Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, pour rejoindre des gens de tous âges avec des vidéos et des activités et contenus variés. Notre «Guide de survie pour parent en isolement» a été très populaire jusqu'ici: jusqu'à 20 000 personnes ont été exposées à cette information, il y a de multiples téléchargements. Pour la ligne téléphonique, nous n'avons pas encore débuté la réception des appels. Ca permet de répondre à plusieurs questions, obtenir des ressources supplémentaires et écouter les gens pour leur permettre de ventiler» Lizette Flores, directrice générale de Maison de la Famille des Maskoutains

Le Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe répond à la demande

Le Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe est aussi sur la «ligne de front» à Saint-Hyacinthe pour combattre la pauvreté et aider les personnes seules et celles qui perdent leur emploi.

Il a pu bénéficier de généreux donateurs depuis le début de la crise et d'un apport «inestimable» de la part de la Moisson Maskoutaine.

On peut aussi faire un don pour soutenir la Moisson et le Centre de Bénévolat en temps de crise. Rien ne laisse supposer une rupture en approvisionnement de denrées de toutes sortes et dans la prestation des services en raison de l'augmentation de la demande.

Rappelons que les personnes seules reçoivent un repas chaud à emporter tous les jours de la semaine et de la fin de semaine et ce, entre 10h et 13h.

Les couples et les familles sont accueillis du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30 pour recevoir des sacs de denrées alimentaires.

Des centaines de personnes sont devenues bénévoles après l'appel à tous livré par le maire Claude Corbeil et par l'organisme.

On songe à recruter et redéployer des bénévoles pour la Popote roulante, selon le responsable des commmunications Yvan Pion.