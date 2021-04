La maladie de Lyme ajoutée à la liste des maladies professionnelles

La maladie de Lyme, qui sévit particulièrement en Montérégie, en Estrie et ailleurs au Québec, sera ajoutée à la liste des maladies professionnelles par le gouvernement du Québec. Un pas de plus vers la reconnaissance de la maladie, alors que certaines personnes ont dû se rendre aux États-Unis pour se faire traiter par le passé.

La maladie a été retenue lors de l'étude du projet de loi 59, en commission parlementaire par le ministre du Travail Jean Boulet après une proposition du député péquiste Sylvain Roy.

C'est donc une victoire pour les travailleurs forestiers, les biologistes et les agents de la faune, qui vivent des effets secondaires parfois incapacitants.

La maladie de Lyme est en progression au Québec mais le mal provoqué par cette tique à pattes noires fait débat dans la communauté médicale

Carl Dubois est vice-président de l'Association québécoise de la maladie de Lyme: selon lui, cette nouvelle arrive à un très bon moment.

«Ces gens-là sont parfois les «laissés-pour-compte» du système. Il sont souvent dans l'errance médicale: avant que l'on diagnostique officiellement la maladie, il peut s'écouler plusieurs mois voire quelques années. Par contre, c'est un mal incapacitant. Aux États-Unis, un demi- million de personnes demandent des prestations à leurs assureurs pour recevoir des traitements. C'est définitivement une bonne nouvelle d'autant plus que la maladie ne progresse pas qu'en Montérégie et en Estrie ou près de la frontière mais ailleurs au Québec»

L’INESSS (Institut national d'excellence en santé publique) recommande la création d’un ou des centres de références sur la maladie de Lyme, une autre nouvelle prometteuse du point de vue de la recherche et de l'approfondissement des symptômes liées à la maladie.

Reste à voir si le ministre de la Santé Christian Dubé ira de l'avant en mettant en oeuvre cette recommandation.



«Nous sommes ravis des recommandations de l'INESS. Premièrement, le niveau de connaissance au Québec est inadéquat pour aider ces gens. L'INESS vient dire au gouvernement de porter plus attention à la maladie puisqu'il y a plus de cas que l'on pense. On pense que ce genre de centre pourrait permettre de faire avancer considérablement la recherche notamment en Montérégie»

Carl Dubois, vice-président Association québécoise de la maladie de Lyme