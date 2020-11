La microbrasserie Lagabière investit 8 millions dans sa nouvelle usine

La microbrasserie Lagabière, à Saint-Jean-sur-Richelieu, investit 8 millions de dollars dans la construction d'une nouvelle usine, dans le secteur Iberville. Les frères cofondateurs, Francis et Sébastien Laganière, ont souligné le début des travaux en famille ce matin en raison de la pandémie.

La nouvelle usine fera 19 000 pieds carrés, soit 11 000 de plus que l'emplacement précédent. Cela permettra de faire exploser la capacité de brassage de la microbrasserie, qui passera d'un million de litres à sept millions de litres par année.

Un salon de dégustation avec terrasse sera aménagé sur place, ainsi qu'une boutique pour emporter et de nouveaux bureaux administratifs. Il y aura également un immense entrepôt réfrigéré pour les produits finis afin d’assurer une meilleure conservation.

Les frères cofondateurs de la microbrasserie Lagabière, Francis et Sébastien Laganière pourront ainsi créer de nouveaux produits. Sébastien Laganière reconnait que son entreprise est chanceuse de ne pas avoir été trop touchée par la pandémie. Si le pub est fermé en raison de la zone rouge et que les exportations ont ralenti, les gens se procurent les bières encore plus qu'à l'habitude dans les différents point de vente.

« Ça fait plus de deux ans qu'on travaille sur les plans et l'aboutissement de ça. Ce sera une usine avec de nouveaux systèmes de brassage, de nouveaux équipements, à la fine pointe de la technologie. Ça va nous permettre de croitre à long terme pour les 20 ou 30 prochaines années. [...] Tous les étés, on est en rupture de stock. On a nos trois produits réguliers qu'on essaie de maintenir, mais on y arrive à peine et on n'a pas le temps de développer de nouveaux produits. Avec la nouvelle usine, on va pouvoir faire des produits en plus petite quantité qu'on aura sur place et au pub. »

- Sébastien Laganière, copropriétaire