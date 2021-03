La militante environnementale Marie Tremblay joint l'Équipe Alain Laplante

La militante environnementale Marie Tremblay fait le saut en politique municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu et joint les rangs de l'Équipe Alain Laplante, en vue des élections municipales de novembre 2021.

Il s'agit du district 8, du secteur Saint-Luc, qui est représenté par le conseiller indépendant Marco Savard.

Quant à la campagne, les forces en présence se précisent de semaine en semaine et rapidement alors que l'Équipe Andrée Bouchard dispose de 7 candidatures officialisées jusqu'ici alors que le maire sortant officialise la candidature de 11 candidats et candidates jusqu'ici.

Jusqu’à tout récemment elle était présidente du Mouvement écologique du Haut-Richelieu.

Mme Tremblay est actuellement à l’emploi du gouvernement fédéral, au Centre de recherche et de développement d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Elle détient un baccalauréat en urbanisme et une maîtrise en prévention et règlement des différends.

Elle agi aussi à titre de médiatrice au sein de l’organisme Justice alternative du Haut-Richelieu.

En plus de la protection des terrains de golf, elle propose une approche de l'urbanisme durable et une revitalisation du centre-ville dans le respect des citoyens.

«Il y a plusieurs années que je m'implique au sein du Mouvement écologique du Haut-Richelieu et au comité développement durable de la Ville et je crois que mon rôle d'influence a atteint sa limite: j'ai envie de passser à l'action là où les décisions se prennent. Quant aux dossiers que je priorise, il faut protéger les milieux naturels, les terrains de golfs: il y a une pétition qui a été déposée lors du dernier Plan de conservation, qui regroupe beaucoup de citoyens et il faut que les citoyens soient entendus sur cet enjeu. En urbanisme, dans le district. il faut améliorer la cohabitation entre les cyclistes, piétons et automobilistes. M. Laplante rejoint mes valeurs en terme de transparence et d'environnement depuis plusieurs années»

Marie Tremblay, candidate district 8 Équipe Alain Laplante