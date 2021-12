La Montérégie a connu son lot de féminicides en 2021.

26 femmes ont été tuées au Québec en 2021, du jamais vu en province depuis 2008. En 2021, la Montérégie a d'ailleurs connu son lot de drames conjugaux ou familiaux et certains suspects appréhendés n'ont pas encore reçu leur sentence.

Le 24 février 2021, Nancy Roy succombait à ses blessures après avoir été poignardée, au Grand Chateau à Saint-Hyacinthe.

Un ex-conjoint, Jean-Yves Lajoie 57 ans a été accusé de meurtre au deuxième degré dans cette affaire et n'a toujours pas reçu sa sentence.

Un autre drame a secoué la région en 2021: celui de Lisette Corbeil, qui a été retrouvée morte à Contrecoeur le 9 juin à sa résidence: son ex-conjoint s'est aussi enlevé la vie.

Finalement, à Mercier un autre drame est survenu en avril alors que Richard West et Dyann Serafica Donaire étaient retrouvés sans vie dans une maison. Selon la Presse, le couple était en instance de séparation.

Meurtre gratuit à Saint-Hyacinthe

Dans un autre registre, il y a aussi eu des drames inexplicables commis à l'endroit de femmes de la région.

Le 11 aout, Manon Savoie a été.poignardée aux Galeries Saint-Hyacinthe par un assaillant violent.

Dans ce dossier, Marc-André Houle, un homme de 43 ans au lourd passé criminel a été arrêté et est accusé de meurtre au 1er degré.

Il aurait volé l'arme du crime dans un Centre du rasoir et se serait ensuite dirigé vers la bijouterie Burelle, où il aurait choisi sa victime au hasard. Manon Savoie se serait donc trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, alors qu'elle allait changer la pile de sa montre.

Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas qu'il existe des ressources spécialisées pour les hommes et les femmes en Montérégie.

Il est notamment possible de joindre la Maison Hina dans le Haut-Richelieu qu'il est possible de joindre au 450-346-1645, la Maison La Clé sur la porte à Saint-Hyacinthe et dans la Vallée-du-Richelieu au 450-774-1843 ou encore, SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010.