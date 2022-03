La Montérégie reste un chef de file en 2022 dans l'érable

Malgré des pertes pour les fermetures de salles à manger d'érablières depuis deux ans et un rendement plus que moyen l'an dernier, il y a 277 nouveaux producteurs de sirop d'érable en Montérégie cette année et l'engouement des clients est de plus en plus grand.

Concrètement, cela représente 650 000 entailles supplémentaires pour la région.

Il faut dire que cette année, dans la région, ce ne sont pas toutes les érablières qui ouvriront leurs portes pour y servir les convives: certaines continuent de servir des boites-repas par manque de main d'oeuvre et d'autres sont prêtes.

Concrètement, 20% de tous les nouveaux producteurs du Québec se trouvent dans la région, selon les dernières statistiques de l'UPA et des Producteurs acéricoles du Québec

Les Producteurs acéricoles s'attendent à une bonne saison puisque la production supplémentaire sera en 2022 de 1,5 million de litres supplémentaires.

«L'acériculture est en expansion, c'est le cas de le dire! Nous sommes très heureux de compter maintenant 8 000 entreprises et 13 300 producteurs et productrices acéricoles au Québec. Nous espérons que Dame Nature fera preuve de générosité et qu'elle nous offrira une bonne coulée»

Serge Beaulieu, président des PPAQ.

Les producteurs conquièrent aussi plus de nouveaux marchés, ils vendront cette année leur sirop dans 60 pays

56% des nouvelles entailles se trouvent dans la MRC du Haut-Saint-Laurent, 21% dans les Maskoutains et 19% dans la Haute-Yamaska.

Érablière Charbonneau