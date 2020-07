La MRC du Haut-Richelieu et Saint-Jean défendent leur demande de dézonage

Les élus du Haut-Richelieu en sont à une troisième tentative de dézoner une vaste terre agricole dans le secteur Saint-Luc pour la création d'une nouvelle Zone d'innovation. Le maire suppléant de Saint-Jean-sur-Richelieu Yvan Berthelot est formel: le projet est crucial pour des générations à venir et pour l'économie johannaise.

Pour le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu et malgré les critiques de l'UPA sur nos ondes, ce projet est crucial pour l'économie notamment en intelligence artificielle et avec l'arrivée possible du REM.

La MRC a déjà adopté une résolution demandant au gouvernement de procéder par décret au dézonage de 187 hectares de terre malgré 2 demandes infructueuses à la CPTAQ en 2015 et 2017, pour un terrain à l'entrée de la Ville dans le secteur Saint-Luc.

Sur nos ondes, Jérémie Letellier de l'UPA a déjà vertement critiqué cette façon de faire en demandant à ce que l'on respecte le rôle de l'agriculture et les instances décisionnelles comme la Commission de protection agricole.

«Souvent, l'exemple nous montre que les villes passent par la Commission de protection du territoire agricole, si elle dit non, elles demandent au gouvernement de procéder à un décret. C'est un énorme manque de vision puisqu'il faut voir l'agriculture sur le long terme: une fois qu'on a construit sur une terre agricole, que l'on y trouve des contaminants, du béton, la terre est perdue à tout jamais. C'est là où le gouvernement doit montrer une certaine ouverture» Jérémie Letellier, 1er vice-président UPA Montérégie

La MRC et la Ville rétorquent que des investissements de millions de dollars seraient en jeu de même que des emplois bien rémunérés en haute technologie notamment.

La MRC utiliserait 87 des 187 hectares pour créer ce parc ou «zone innovante».

La maire de Saint-Jean Yvan Berthelot comprend les arguments de l'UPA mais croit qu'il en va de la vitalité de l'économie régionale.

«C'est la MRC qui est responsable du schéma d'aménagement. C'est un terrain qui est composé de remblai et il faut l'acceptabilité sociale. Sans partir de débat, il aurait été intéressant que M. Saint-Jacques de l'UPA contacte le préfet M. Ryan qui est membre de l'UPA pour lui parler des tenants et aboutissants du projet. Il y a des entreprises de haute technologie et d'intelligence artificielle qui attendent pour obtenir un terrain, on parle de centaines d'emplois qui sont en jeu et des investissements de millions de dollars. C'est l'avenir économique de notre région qui se joue. Le prolongement de l'autoroute 35 est en cours jusqu'à la frontière américaine, il y a des études pour le prolongement du REM vers Saint-Jean. Ce terrain est très important: le projet sur celui-ci constituerait le deuxième plus grand corridor import-export au Canada vers Boston» Yvan Berthelot, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Lui et le préfet Guy Ryan ont d’ailleurs profité du passage du premier ministre François Legault à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 juillet, pour lui exposer le projet de Zone innovante.

Ce serait l'organisme NexDev qui serait chargé de mettre la zone en place qui irait au-delà du simple développement de cet espace physique.

Selon lui, le gouvernement aurait remarqué le potentiel de ce terrain du secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu «comme une de ces zones innovantes».