La pandémie ébranle le moral du quart des Montérégiens

23% des citoyens de la Montérégie témoignent avoir ressenti une détérioration de leur état psychologique depuis novembre 2020 et vivent même de nouveaux symptômes anxio-dépressifs. C'est ce que révèle un sondage de l'Institut national de santé publique pour le compte de la Direction de la Santé publique de la Montérégie.

En Montérégie, les groupes les plus touchés par l'anxiété ou la dépression sont les travailleurs de la santé (31%), les travailleurs essentiels (28%) et les télétravailleurs (27%).

Toujours selon cette enquête, c'est chez les jeunes que les effets sont les plus perceptibles (18-24 ans) alors que 46% d'entre eux présentent des symptômes dépressifs contre 10% chez les 65 ans et plus.

On y apprend aussi que la fréquence des idées suicidaires a doublé dans la région depuis novembre 2020, que la consommation excessive d'alcool touche près de 3 adultes sur 10 et que les croyances erronées sur la pandémie minent la confiance de bien des citoyens.

La Direction de la Santé publique de la Montérégie invite donc les gens de la région à adopter de saines habitudes de vie: notamment par l'activité physique, une saine alimentation, en limitant l'alcool et en réduisant le temps passé devant l'écran.

Le gouvernement du Québec a aussi mis en ligne une section où l'on trouve différentes données sur le stress, l'anxiété et les ressources pour demander de l'aide si nécessaire.

Il est notamment possible d'appeler à Info-Social 811 si ca ne va pas.

Des cas en baisse mais le variant se fait davantage sentir

Par ailleurs, du côté des statistiques, le nombre de décès et de cas est à la baisse depuis 9 semaines et il y a actuellement 71 éclosions actives dans la région.

De ce nombre, 28 sont en milieu scolaire en Montérégie, 30 en milieu de travail et 8 en milieu de vie

Fait particulier important: le nombre de cas de variants est en forte hausse depuis deux jours avec 15 cas du Royaume-Uni et 1 cas de l'Afrique du Sud. Il y a quelques jours, on ne comptait que 4 cas officiels.

78 cas sont actuellement «suspectés» en Montérégie et sous analyse.

Jusqu'ici, 101 905 personnes ont été vaccinées dans la région.