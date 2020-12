La paramédecine communautaire arrive à Saint-Jean-sur-Richelieu

Fort de son succès à Longueuil, le projet de paramédecine communautaire du CISSS de la Montérégie-Centre est déployé dans le Haut-Richelieu-Rouville, surtout à Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis mardi. Cette fois, c'est en collaboration avec Ambulances Demers.

Ce modèle de paramédecine est novateur et unique, misant sur le tandem paramédic avec le soutien à domicile, soutenu par une garde médicale. Lorsqu'une personne de 50 ans et plus loge un appel non urgent au 911, au lieu d'attendre qu'une ambulance se libère, le paramédic communautaire se rend sur place, présente le projet à l'appelant, évalue la situation et fait le suivi avec une infirmière.

Le patient se fait alors proposer diverses offres de soins selon sa condition, au lieu d'être systématiquement amené à l'urgence. La décision d'y aller avec l'offre alternative lui revient. Il peut donc être transporté à l'hôpital s'il le désire.

« C'est d'offrir le soin au patient au meilleur endroit, c'est le premier objectif. C'est sûr que par ce nouveau fonctionnement-là, la retombée, c'est de diminuer les visites à l'urgence, d'avoir une offre de services beaucoup plus moderne et d'offrir un service en première ligne pour cette clientèle-là. [...] Le délai de réponse entre quand ils appellent versus quand le paramédic se présente sur place, c'est entre 20 et 25 minutes. C'est la même chose du côté de Longueuil, et ça, je pense que c'est très intéressant et rassurant pour la clientèle. » - Lyne Marquis, directrice générale adjointe des programmes sociaux au CISSS

10 paramédics chez Ambulances Demers ont été formés pendant près de 40 heures et ont commencé mardi à couvrir le territoire du Haut-Richelieu-Rouville. On parle surtout de Saint-Luc, Saint-Jean, Saint-Athanase et Iberville. Jusqu'à maintenant, c'est un succès.

« Les gens sont vraiment motivés à faire ce projet-là. Ils sont fiers de pouvoir utiliser l'ensemble de leurs compétences. On verra en fonction des besoins, est-ce qu'il sera pertinent ou pas d'ajouter des membres à notre équipe. Je vous dirais que pour l'instant, ça couvre les besoins qu'on a. C'est un service qu'on a déployé sur une plage horaire de 16 heures par jour. » - Sylvain Bernier, directeur des opérations et des ressources à Ambulances Demers

54% des patients qui ont appelé au 911 à Longueuil depuis un an ont été réorientés au lieu d'être amenés à l'urgence. La plupart des appels à Longueuil concernaient des chutes, des besoins psychosociaux ou postopératoires.

Le CISSS de la Montérégie-Centre a partagé les documents de son projet avec les CISSS de la Montérégie-Est et Ouest, qui évaluent la possibilité d'offrir eux aussi la paramédecine communautaire. À Longueuil, c'était initialement pour les 65 ans et plus, mais c'est maintenant également offert aux 50 ans et plus.