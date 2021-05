La planche de surf électrique fait son apparition au Québec

L'engouement pour les activités nautiques vient de prendre un nouveau tournant. Après le yoga sur l'eau et la planche à pagaie, voilà maintenant qu'on pourra se déplacer de façon autonome en planche à surf électrique.

Ce nouveau gadget écologique, qui fait son entrée au Québec, pourrait plaire autant aux téménraires qu'aux plaisanciers, grands et plus jeunes, selon la vision d'Ecosurf. Le vendeur émérite Tommy Goyette ainsi que le producteur de musique et entrepreneur événementiel François Lebaron sont deux amis de longue date derrière cette entreprise de location de planches de surf électriques.

Elles sont contrôlables par Bluetooth et la batterie au lithium-Ion, comme dans les cellulaires, dure environ une heure. Fabriquées en Espagne par la compagnie Onean, elles peuvent atteindre une vitesse de 45 km/h grâce à sa double propulsion électrique.

Il sera possible d'essayer un des trois modèles à compter de vendredi au Quai Ryan à Sabrevois, près de St-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie. La location comprend un cours d'introduction.

D'autres activités seront aussi disponibles cet été sur la rivière Richelieu grâce au nouveau projet ALO Richelieu de Tourisme Haut Richelieu.