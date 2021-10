La plus grosse citrouille au Canada a été cultivée en Montérégie

La plus grosse citrouille du Canada cette année a été cultivée en Montérégie. Elle provient de la ferme des Bryson, à Ormstown.

C'est le père Jim et sa fille Kelsey qui ont pris soin du spécimen géant de plus d'une tonne depuis avril.

«Quand papa et moi nous sommes retournés et avons vu le poids écrit sur la balance, nous étions totalement sous le choc. Nous étions tous les deux en train de pleurer et de rire. Ce qui devait être 1850 livres a fini par peser plus de 2000 ?!? Je n'arrive toujours pas à le croire!»

Kelsey Bryson, sur Facebook