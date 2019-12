La police de Longueuil démantèle un réseau de trafiquants de cocaïne

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) frappe à nouveau contre la drogue sur son territoire. Elle a démantelé un réseau de trafiquants lors d'une deuxième opération d'envergure en une semaine.

Une centaine d'agents de plusieurs corps policiers mènent des perquisitions dans neuf résidences depuis 5h ce matin dans le cadre du projet Souche. Elles se situent sur la rue Alphonse, à Brossard, la rue Westgate à Longueuil, la rue Montée Saint-Hubert dans le secteur de Saint-Hubert, ainsi que sur la rue Palardy, à La Prairie. Des résidences sont aussi visées sur la rue Desaulniers, à Montréal, la rue Roses, à Carignan et les rues Swail et Patriotes, à Richelieu.

Des enquêteurs ainsi que le maître-chien, la section de l’identité judiciaire et le groupe d’intervention du SPAL sont aussi mis à contribution dans le cadre de cette enquête, baptisée projet Souche.

Jusqu'à maintenant, six hommes âgés entre 29 et 62 ans ont été arrêtés et sont présentement interrogés. Ils sont, pour la plupart, connus des services policiers. Ils devraient comparaitre demain et faire face à des accusations de possession et de trafic de stupéfiants, de complot et de possession d'arme prohibée.

« Il s'agit de suspects oeuvrant dans la distribution de cocaïne en très grande quantité. C'est grâce à de l'information reçue du public, par le biais de la ligne Info-Azimut, que l'enquête a débuté en septembre 2019. » - Marie Beauvais-Lavoie, agente au Service de police de l'agglomération de Longueuil

Des stupéfiants, des armes à feu et de l'argent ont été saisis et les perquisitions sont toujours en cours.

Cette vaste opération est une collaboration entre le Service de police de l'agglomération de Longueuil, la GRC, le Service de police de Laval, le Service de police de la Ville de Montréal et la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.