La Prairie presse à nouveau le MTQ de sécuriser l'autoroute 15

La tempête d'aujourd'hui en Montérégie rappelle de bien mauvais souvenirs et fait craindre le pire au maire de La Prairie, qui revient à la charge et presse le ministère des Transports de sécuriser rapidement l'autoroute 15, tel que promis. Une résolution en ce sens a été adoptée hier soir au conseil municipal.

Il y a près d'un an jour pour jour, le 19 février 2020, deux hommes de Saint-Jean-sur-Richelieu perdaient la vie et 70 personnes étaient blessées dans un carambolage monstre. Le vent et la neige avaient causé de la poudrerie, qui s'était dressée comme un mur de neige devant les conducteurs.

La Prairie demande rapidement la mise en place de panneaux lumineux indiquant la dernière sortie avant d’entrer dans la zone à risque. La Ville réclame aussi la création d’un accès d’urgence à l’autoroute 15 par la piste cyclable, alors qu'un important détour est actuellement nécessaire pour y accéder. La mise en place d’un processus de fermeture préventive de l'autoroute est aussi souhaitée.

Pour le maire Donnat Serres, c'est une priorité alors que le risque est toujours présent. Ce dernier n'a pas mâché ses mots en entrevue avec Bell Média.

« [Au MTQ, on nous dit que] ça peut prendre des années parce qu'on a un protocole de signalisation. Je pense qu'un moment donné, il faut aller au-delà de ça et essayer de trouver des façons d'améliorer la sécurité. La MRC compte 192 000 de population. Ceux qui connaissent le secteur vont sortir avant, mais c'est tellement méconnu. C'est un passage direct vers les États-Unis et l'Ontario. »

CTV News Montréal. Pas moins de 140 véhicules ont été impliqués dans cette collision multiple qui s'est étendue sur un kilomètre.

Si certaines améliorations ont été faites dans les derniers mois, plusieurs des mesures annoncées par le MTQ pour corriger les enjeux de sécurité n'ont pas encore été mises en place.

Le maire Donnat Serres s'inquiète pour la sécurité des usagers de l'autoroute. Il y a eu à nouveau des conditions difficiles le 23 janvier dernier, qui auraient pu mener à une répétition des tragiques événements de 2020.

« On nous avait dit qu'ils avaient donné un contrat pour souffler la neige sur la piste cyclable, qui est aux abords de l'autoroute, mais trois jours plus tard, ça n'avait pas été encore soufflé, le 26 janvier. Quand on est supposé de mettre des choses en place et qu'on ne le fait pas, c'est très décevant. On joue avec la vie des gens. »

- Donnat Serres, maire de La Prairie