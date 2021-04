LA PRAIRIE: Un jeune homme porté disparu depuis lundi

La Régie intermunicipale de police Roussillon demande l’aide du public afin de retrouver Alexandre Deschênes. Le jeune homme de 25 ans a été vu pour la dernière fois lundi, à La Prairie.

Il a quitté sa résidence vers 8h30 pour se rendre à pied au Centre d’éducation des adultes du Goéland sur la rue Conrad-Pelletier. Il portait un t-shirt, des jeans de couleur noir, un sac à dos noir et une boîte à lunch bleue à carreaux.

M. Deschênes mesure environ 1,70 mètres (5' 6'') et pèse quelque 54,5 kilos (120 lbs), a les cheveux bruns, les yeux verts et s’exprime en français. À noter qu’il porte une barbe courte et les cheveux plus courts.

Il pourrait se retrouver dans les secteurs de Saint-Philippe ou Montréal. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité et souhaitent retrouver leur fils rapidement.

Toute information doit être signalée au 450 638-0911, poste 601.