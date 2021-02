La présence de variants inquiète la Santé publique en Montérégie

La présence suspectée de variants de la COVID-19 inquiète la Santé publique de la Montérégie à l'approche de la relâche scolaire. La Directrice de la Santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier, invite les citoyens à éviter les rassemblements et les déplacements inutiles pour éviter une 3e vague.

Dans une vidéo publiée lundi, Dre Loslier explique que ces variants «sont plus transmissibles d'une personne à l'autre et qu'il faut éviter une troisième vague plus importante que la deuxième».

Des tests sont menés pour déterminer la source de contamination dans plusieurs écoles de la région, notamment à l'école Monseigneur-Gervais de Saint-Bruno.

D'ailleurs, l’école internationale Lucille-Teasdale de Brossard ferme ses portes jusqu'à jeudi en raison d'au moins 1 cas possiblement atteint du variant britannique du coronavirus

On ignore pour l'instant s'il s'agit d'un professeur ou d'un élève.

Le Centre de services scolaires Marie-Victorin dit agir avec une extrême prudence dans ce dossier.

« Il y a des enfants qui sont des cas ou des contacts de cas dans les écoles de la Montérégie. S'il y a un cas dans une classe-bulle, les enfants doivent être isolés. Certains devront être malheureusement isolés pendant la semaine de relâche, ça peut être plus difficile pour certains parents. Même si notre enfant est un contact, qu'il est asymptomatique, c'est d'autant plus important de respecter la période d'isolement» - Dre Julie Loslier, Directrice de la santé publique en Montérégie

ÉVITEZ LE MAGASINAGE INUTILE

Pour ralentir la propagation, le Dre Loslier suggère fortement de limiter les sorties non essentielles, incluant le magasinage.