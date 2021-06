La prudence est de mise sur les plans d'eau

Les plans d'eau vont être de plus en plus prisés avec le retour du temps beau et chaud, la prudence sera de mise au cours des prochaines semaines d'été. La Semaine québécoise de la sécurité nautique se déroule cette année sous le thème de la courtoisie.

La sécurité nautique, c'est évidemment sur l'eau, mais aussi dans et à proximité de l'eau. Ce week-end, diverses activités de sensibilisation se tiendront afin de rappeler la responsabilité de chacun de partager l'espace et respecter les autres.

L'an dernier, la navigation a été une activité dont la popularité a atteint des sommets. La prochaine saison s'annonce similaire, avec un nombre grandissant de nouveaux adeptes aux sports nautiques.

Patrouilles nautiques

Retour du beau temps signifie aussi retour de la patrouille nautique du Service de police de Saint-Jean. Le rôle des policiers est principalement de sensibiliser les plaisanciers aux règles, comme le port de la veste de flottaison individuelle (VFI). Ils peuvent aussi émettre des constats d'infraction si nécessaire.

«Il y aura des vérifications pour l'alcool, aussi des contrôles de permis et des embarcations, ainsi que de tous les types de règlements comme la vitesse et le respect des rives, parce que les bateaux qui vont trop vite, ça va avoir des répercussions sur les rives. On va aussi faire de prévention, répondre aux questions dans une approche plus communautaire.» Jeremie Levesque, relationniste Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu

En 2020, il y a eu 56 % décès de plus reliés à la navigation de plaisance par rapport à 2019. On déplore 24 noyades depuis le début de l'année au Québec.

Rappels importants