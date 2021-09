La Route de Champlain se déploie au Centre Ronald-Beauregard de Saint-Jean

Pour une première fois, la Route de Champlain passera l'automne au Centre-de-Plein-Air-Ronald-Beauregard de Saint-Jean-sur-Richelieu. Une très bonne nouvelle pour les touristes et cyclistes: il sera possible de faire des ballades à bord de bâteaux électriques et sur des vélos électriques, jusqu'au 10 octobre.

La Route de Champlain est un organisme sans but lucratif qui opèrait dans l'écotourisme d'abord à Montréal-Nord puis, dans le Haut-Richelieu.

En 2021, elle souhaite à la fois offrir un accès universels aux berges avec des activités nautiques.

Cet été, elle offrait des activités de bâteaux taxis électriques et de vélo électrique sur cinq sites et l'organisme espère maintenant développer des activités récréotouristiques quatre saisons par année, étant donné le nouvel engouement.

Il est possible de louer son vélo directement sur la plateforme alorichelieu.ca, sur un parcours de 30 kilomètres d'escales touristiques tout autour de la rivière Richelieu, une autre façon écologique de découvrir la région.

Yan Rousselle est coordonnateur de la Route de Champlain et nous parle de son déploiement jusqu'ici.