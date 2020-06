La santé publique de la Montérégie aux aguets quant à la maladie de Lyme

Ce n’est parce que la pandémie de COVID-19 occupe l’espace public que la Direction de santé publique de la Montérégie délaisse la prévention et la sensibilisation face à la maladie de Lyme, qui a gagné du terrain en 2019.

À la fin de juin 2020, il faut s’attendre à ce que la santé publique de la Montérégie intensifie ses efforts de sensibilisation, elle tient un site web avec toute l’information utile.

D’autant plus que 2019 a été une année où la maladie prenait de l’expansion en Montérégie : sur 460 cas rapportés par la santé publique au Québec, 121 cas étaient rapportés en Montérégie par rapport à 100 l'année précédente.

L’Estrie n’était pas en reste avec 177 cas.

Évidemment, avec le déconfinement, la santé publique s’attend à ce que plus de voyageurs aillent dans les bois dans les prochaines semaines, se rendent sur des terrains de camping et surtout, soient plus exposés à la maladie de Lyme

Les tiques étant amenés par des oiseaux migrateurs, si l'insecte est retiré à temps de l’épiderme, on peut traiter l’infection en se rendant chez un pharmacien qui pourra prescrire un antibiotique.

Malheureusement, si des précautions ne sont pas prises, la tique infectée peut engendrer des problèmes d’arthrite et même des problèmes importants au système nerveux.

Le docteur François Milord, professeur à l’Université de Sherbrooke et médecin-conseil explique que la situation ne sera pas prise à la légère en 2020 avec le déconfinement et les gens qui seront plus nombreux à découvrir nos régions.

«En 2018, nous avons atteint les 460 cas au Québec, un bond attribuable à des augmentations des cas en Montérégie et en Estrie. Il y a un risque partout en Montérégie, plus particulièrement en forêt près de la frontière américaine mais tout autant en allant vers Sorel-Tracy. Cette année, le confinement a fait en sorte de ne pas donner une lecture exacte quant au nombre de cas mais la santé publique reste mobilisée avec le beau temps. Il y a un antibiotique qui existe en prévention tout de suite après la piqûre auquel les pharmaciens ont accès. Ces jours-ci, les tiques sont très présentes et plus on fait de l’activité extérieure, plus le risque augmente. D'ici la fin juin, nous seront très actifs en prévention en santé publique, nos effectifs étaient surtout mobilisés dans la lutte à la COVID-19.» Docteur François Milord, médecin-conseil santé publique de la Montérégie

Des traitements et des façons de se protéger

Il existe plusieurs façons de se protéger de la maladie de Lyme.

Il semble aussi que 2 types de personnes sont plus représentées en Montérégie dans les différents cas : les jeunes de 5 à 14 ans et les adultes de 40 à 50 ans.

Il est donc fortement recommandé de porter des vêtements qui couvrent la peau, d'appliquer du chasse-moustiques contenant du DEET ou de l’icaridine et rester dans les sentiers aménagés et éviter les contacts avec la végétation.

Il ne faut jamais hésiter à consulter Info-Santé ou un pharmacien en cas de doute.

«Dans certains cas, la piqûre de tique se répand et atteint le système nerveux mais dans une majorité de cas, si c'est pris à temps, ca peut être traité rapidement. Il existe un traitement de 28 jours. Dans certaines situations, il faudra utiliser un traitement intraveineux plus poussé. L’an dernier, l’Institut national d’excellence en santé élaborait des outils pour les professionnels de la santé et qui sont très utiles pour les professionnels pour le traitement». Docteur François Milord, médecin-conseil santé publique de la Montérégie

Il est recommandé d’appeler Info-Santé 811 ou consulter un médecin si vous êtes dans l'une des situations suivantes :

-la rougeur est de 5 cm de diamètre ou plus,

- la rougeur persiste depuis plus de 48 heures,

-vous croyez présenter un ou plusieurs autres symptômes de la maladie de Lyme dans les jours, les semaines ou les mois suivant la pratique d'une activité extérieure pouvant vous exposer aux tiques.

