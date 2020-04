La santé publique et les policiers resserrent la surveillance dans la MRC de Roussillon

Les policiers, intervenants politiques et de la santé publique sont très interpellés par la situation de la COVID-19 dans la MRC de Roussillon, qui est le deuxième secteur de la Montérégie le plus touché par la pandémie de coronavirus.

C'est le secteur de Châteauguay qui est le plus durement frappé avec 71 cas, 37 à Saint-Constant, 29 à Mercier, 26 à La Prairie et 21 à Sainte-Catherine

On peut d'ailleurs consulter la carte suivante pour avoir un aperçu des cas par secteur de la Montérégie, en ce 15 avril.

Le maire de Delson et préfet Christian Ouellette, la directrice de santé publique Julie Loslier et les trois directeurs de la Régie de police Roussillon, du Service de police de Mercier et de Châteauguay ont pris part à ce point de presse important.

La Montérégie est toujours la deuxième région au Québec où l'on trouve le plus de cas de la COVID 19 avec 1686 cas et 21 décès.

La MRC de Roussillon est le deuxième secteur le plus touché après Longueuil, qui en compte 250.

Le préfet Christian Ouellette a indiqué que de nombreux appels téléphoniques ont été faits à des 70 ans et plus.

Plus de bénévoles ont été recrutés pour répondre aux demandes alimentaires en constante évolution.

Les services incendies ont aussi permis de remettre du matériel aux professionnels du réseau de la santé.

La MRC, dont une bonne partie est en territoire agricole, travaille avec les gouvernements pour faciliter l'intégration des travailleurs étrangers.

La directrice de la santé publique docteure Julie Loslier a insisté pour rappeler qu'il faut atteindre un maximum de personnes de toutes les communautés pour que le message passe.

«Il faut faire attention à ces nombres. Ce ne sont que les personnes qui ont été TESTÉES et les données ne tiennent pas compte de la contagion communautaire, qui peut être plus importante. Nous n'avons pas atteint le pic mais 20% des cas sont chez les ainés dans la région et c'est là que la majorité des décès surviennent. Nous avons demandé une surveillance policière accrue au sein des villes, surveillance dans des multiplex et nous travaillons à voir les causes du non-respect de la consigne chez certaines communautés. La MRC a plusieurs préoccupations quant aux travailleurs étrangers et nous l'accompagnons, avec l'Institut de santé publique, dans toutes ses démarches pour intégrer ces travailleurs» Docteure Julie Loslier, directrice de santé publique Montérégie

Des «irréductibles» qui contournent encore les règles

Les 3 services confirment qu'ils multiplieront les patrouilles pour s'assurer du respect des règles tout en continuant à faire de la sensibilsation communautaire.

Le directeur du Service de police de Mercier Steve Boutin a expliqué que les amendes pour les récalcitrants sont salées, même si une grande majorité les respectent. Aucun constat n'a encore été remis à Mercier, pas de récidive mais «il pourrait y en avoir avec le non-respect» des consignes.

De son côté, le directeur du Service à Châteauguay Stéphane Fleury a aussi rappelé que l'on doit serrer la vis: 24 constats généraux ont été émis, dans des cas de récidives et non-collaboration.

Finalement le directeur de la Régie Roussillon Marc Rodier a expliqué que les agents ont dû être redéployés en coercition. Dans ce cas, la Régie n'a pas voulu divulguer de nombre mais axera sur la prévention.

AILLEURS EN MONTÉRÉGIE?

Ailleurs en Montérégie, il y a encore certains points chauds à surveiller.

Le secteur de Brossard, au 15 avril, compte 133 cas, 65 à Saint-Lambert et 61 à Boucherville.

Il y actuellement 72 cas à Saint-Jean-sur-Richelieu, 34 à Chambly, 27 à Saint-Hyacinthe.

139 personnes sont hospitalisées et 26 sont aux soins intensifs.

On vous rappelle qu'une résidence pour aînés est classée rouge en Montérégie à Saint-Jean-sur-Richelieu.