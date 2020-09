La Santé publique met en garde contre les partys privés en Montérégie

Les fêtes privées et les rassemblements privés sont en cause dans la hausse de cas de COVID-19 en Montérégie, selon la Santé publique, qui appelle à la vigilance et au respect des consignes.

Notre région est passée en zone jaune hier, soit en préalerte, avec 34 nouveaux cas en moins de 24h et près de 200 en une semaine. En zone jaune, il y aura plus de surveillance et un plus grand contrôle de l’achalandage peut être fait dans certains lieux pour aider à maintenir la distanciation physique.

En moyenne, chaque cas en Montérégie ces derniers jours mènerait à beaucoup plus de personnes infectées que lors du confinement.

La directrice de santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier, invite la population au respect des mesures lors de rassemblements privés.

« Contrairement à la première vague, où chaque cas donnait lieu à quand même peu de contacts, actuellement, un cas qui a été dans un événement où il y avait 25 personnes sans distanciation, par exemple, peut se retrouver à générer 25 personnes qui doivent être isolées pendant 14 jours. » - Dre Julie Loslier

Les plus jeunes atteints

Comme indiqué hier par le ministre de la Santé, Christian Dubé, en Montérégie, il y a plusieurs exemples de situations problématiques survenues dans les derniers jours.

17 personnes se sont réunies dans un restaurant. 31 cas y sont associés et 330 clients inscrits au registre de l'endroit devront être dépistés. Au Mont-St-Bruno, un pique-nique tenu sans aucune mesure de distanciation et sans masque s'est conclu par cinq nouveaux cas de COVID-19.

Par ailleurs, la moyenne d'âge des nouveaux cas est passée sous la barre des 35 ans. Même si on sait que les personnes plus jeunes développent moins de complications liées au virus, il ne faut pas le prendre à la légère, rappelle Dre Loslier.

« Notre moyenne d'âge est passée sous les 35 ans, ce qu'on n'observait pas du tout en première vague. Plus ça circule de manière communautaire comme ce qu'on voit, plus c'est un bassin de personnes potentiellement infectées qui peuvent le transmettre sans être symptomatiques à des gens plus vulnérables et on ne voudrait pas arriver là. » - Dre Julie Loslier

Par ailleurs, une trentaine d'écoles de la Montérégie sont touchées par des cas de COVID-19, selon la plus récente liste du ministère de l'Éducation.

Voyez l'ensemble de son message ici :