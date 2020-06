La sécheresse et le manque de main d'oeuvre font mal aux producteurs de la Montérégie

Les producteurs agricoles de la Montérégie ont été durement touchés par la sécheresse des derniers jours. Qui plus est, plusieus d'entre eux attendent impatiemment la venue de travailleurs du Mexique qui se font attendre et qui sont indispensables aux activités du secteur.

La sécheresse des derniers jours a déjà engendré la perte de 50% du foin de première pousse en Montérégie.

Les pertes difficilement chiffrables touchent surtout le blé et plusieurs avis de dommages ont déjà été envoyés à la Financière agricole

Ailleurs dans le maraîcher, les fraises ont écopé mais les revenus générés par l'autocueillette pourraient compenser, selon l'UPA régional. Selon nos informations, certains ont vu le nombre de personnes qui se présentent à l'autocueillette quadrupler.

Heureusement, pour la majorité des producteurs, ils sont équipés pour faire de l'irrigation à grande échelle, ce qui a permis de limiter les pertes.

Le président régional Christian Saint-Jacques espère que les précipitations à venir, jumelées à des programmes d'aide ajustés à la Financière agricole du Québec permettront de rattraper les pertes.

Et évidemment, avec la pandémie, reste à voir les montants qui seront disponibles aux producteurs et si de l'aide supplémentaire peut être débloquée en cas de force majeure et de sécheresse prolongée.

«De 50 à 60% du foin a pu être récolté, le reste est perdu à la première coupe. S'il n'y a pas de pluie en quantité suffisante, ca pourrait être critique cette année. Nous pensons avoir affecté la deuxième coupe de foin. Nous avons des inquiétudes pour le blé, la paille est très courte et le maïs et le soya seront affectés. À ce moment-ci, le nombre d'avis de dommages a doublé par rapport à 2019 en matière agricole. Il faut se souhaiter de bonnes quantités de pluie» Christian Saint-Jacques, président UPA Montérégie

Des Mexicains très attendus dans les champs

En Montérégie, l'enjeu de la main d'oeuvre en est un de tous les instants surtout avec les décisions récentes du Mexique en cette matière.

Des 2400 candidatures reçues en Montérégie pour la production maraîchère après l'appel conjoint du gouvernement du Québec et de l'UPA, il y a 700 travailleurs du Québec actuellement aux champs.

La prolongation de la Prestation canadienne d'urgence et la prime d'urgence accordée aux étudiants sont deux nouvelles données à considérer dans le défi de la main d'oeuvre.

Il y a aussi les travailleurs étrangers temporaires: une ombre s'est ajoutée au tableau dans les dernières semaines: la fermeture des frontières aux travailleurs étrangers du Mexique vers le Canada.

Le décès récent de trois Mexicains en Ontario en agriculture et les 300 Mexicains infectés au coronavirus au Canada pendant la crise amenaient récemment le gouvernement mexicain à mettre sur pause l'envoi de travailleurs étrangers vers le Canada.

Le 20 juin, le ministère de l'Immigration canadien a dit avoir l'assurance que ces travailleurs pourraient revenir, à condition que les mesure de supervision soient renforcées.

Un groupe conjoint a d'ailleurs été créé et il devra répondre aux plaintes de ressortissants, s'assurer de contrôles réguliers et de garantir que l'on puisse traiter adéquatementces patients étrangers infectés.

Mais cette main d'oeuvre se fait attendre et le temps presse.