La SPEC présentera une nouvelle programmation hybride à Saint-Jean-sur-Richelieu

La SPEC du Haut-Richelieu est fin prête à annoncer une série d'une vingtaine de spectacles en formule hybride le 1er octobre. Elle permettra aux spectacteurs d'apprécier les performances sur une application ou en présentiel au Théâtre des Deux-Rives et au Cabaret du Vieux-Saint-Jean.

La programmation et la mise en vente au Théâtre des Deux-Rives et au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean seront annoncées sous peu, à raison d'une à deux représentations par semaine, avec une programmation ajustée et hybride.

Les deux salles sont équipées d'un équipement spécialisé de captation qui permettra de parer à toute éventualité, si Saint-Jean-sur-Richelieu devait passer au rouge, ce qui n'est pas le cas.

Déjà en fin de semaine, le Cabaret Jazz Band a été présenté et il semble que tout s'est bien déroulé.

Guy Boulanger explique que ce sera dans le plus grand respect des normes édictées par la CNESST avec une capacité par salle qui sera adaptée aux consignes sanitaires. Les modalités pour payer le droit de voir une captation numérique seront aussi annoncées demain.

«La série Jeudis show Hydro-Québec redémarre le 8 octobre jusqu'en décembre. Nous reprendrons la série «Légendaires immortels», il y aura des spectacles en humour et en chansons. Pour respecter la distanciation physique, nous prévoyons 100 places en salle au Cabaret (alors que la capacité est de 408 places) et 225 places aux Deux-Rives. Plusieurs des spectacles en salle seront aussi présentés en numérique. Si on devait tomber au rouge, en ne pouvant accueillir des gens en salle, nous aurions un plan B qui est prêt. Pour les spectateurs et les employés, nous avons des mesures sanitaires très serrées, notamment le 2 mètres entre les gens, désinfection et un protocole bien précis» Guy Boulanger, directeur général SPEC Haut-Richelieu

Pas de spectacle au Pôle culturel

La situation est différente au Pôle culturel de Chambly, qui se trouve en zone rouge où aucun rassemblement ne peut être tenu notamment dans les cinémas, salles de spectacles et bars.

La SPEC prend acte de la décision de la santé publique et doit annuler des spectacles déjà prévus, quitte à reporter et informer la clientèle au moment opportun.

«Chambly étant au rouge à la CMM, les spectacles pour octobre n'auront pas lieu. Nous sommes en discussion avec les producteurs pour voir s'il est possible de reporter et de quelle façon. Nous nous devons de respecter ce qui est décrété par la santé publique» Guy Boulanger, directeur général SPEC Haut-Richelieu