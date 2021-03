La SQ enquête sur l'incendie suspect d'une résidence de Rougemont

La Sûreté du Québec enquête sur l'incendie suspect d'une résidence de la route 112 à Rougemont en Montérégie hier soir. La Sûreté du Québec dépêche des enquêteurs sur place pour tenter d'établir plus précisément la cause du brasier.

Les pompiers ont été appelés sur les lieux vers 17h45 et il aura fallu plusieurs heures pour venir à bout de l'incendie. L'approvisionnement en eau a d'ailleurs été problématique puisque ce secteur n'est pas desservi par une borne-fontaine.

Heureusement, personne n'a été blessé, les occupants n'étaient pas sur place mais les dommages à la structure sont d'au moins 200 000 dollars.

Des pompiers de Rougemont étaient sur place mais également, en entraide, ceux de Saint-Césaire, de Richelieu et de Saint-Paul-d’Abbotsford pour venir à bout du brasier.

Puisque l’incendie est suspect, des policiers doivent étudier la scène ce matin.

«Pour le moment, l'incendie est suspect, hier le dossier a été transféré à la Sûreté du Québec vers 21 heures. Un technicien en scène d'incendie se rend sur place pour tenter d'établir les causes et circonstances. Il n'y a eu aucun blessé, aucune évacuation et les dommages sont localisés à la résidence mais l'enquête nous permettra d'en savoir davantage dans les prochaines heures»

Valérie Beauchamp, porte-parole Sûreté du Québec