La structure métallique du «vieux» pont Champlain démantelée

La structure métallique verte de l'ancien pont Champlain qui surplombe la Voie maritime du Saint-Laurent est sur le point de disparaître du paysage. Détachée du reste du pont durant la nuit, elle a amorcé une lente descente vers un assemblage de deux barges en vue de son démantèlement.

La grande travée suspendue mesure 117,5 m et pèse 2200 tonnes. Il faudra entre 6 et 24 heures pour l'amener 33 mètres plus bas à l'aide de vérins à câbles.

La société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI) a attendu à cette période de l'année pour effectuer cette opération délicate de la déconstruction parce que les activités de navigation sont interrompues.