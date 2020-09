La Sûreté du Québec enquête sur le meurtre d'un homme à Saint-Hyacinthe

L'homme dans la quarantaine retrouvé grièvement blessé dans le stationnement d'un immeuble à logements de Saint-Hyacinthe, mercredi matin, a succombé à ses blessures. L'affaire est maintenant considérée officiellement comme un homicide par la Sûreté du Québec.

L'homme décédé est Jimmy Pelletier 40 ans de Saint-Pie-de-Bagot.

L'homme avait été retrouvé inanimé et grièvement blessé sur la rue Rouleau vers 7h15 et a rendu l'âme à l'hôpital.

Hier les policiers complétaient la prise de renseignements sur la scène tard en soirée.

On s'affaire aussi à rencontrer de potentiels témoins dans cette affaire et on nous confirme qu'aucun arrestation n'est encore survenue dans cette affaire.

Les policiers se sont rendus sur la rue Rouleau vers 7h15 mercredi, après qu'un témoin ait retrouvé la victime inanimée. L'homme a été transporté à l'hôpital dans un état critique, où son décès a été constaté.

Les motifs de l'homicide en question ne sont toujours pas éclairci et on refuse de confirmer si l'homme était connu des services policiers.

« Pour l'instant, l'enquête est menée par le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne et pour ne pas nuire au bon déroulement de celle-ci, on ne donnera pas plus d'informations à cet effet. Les rencontres de témoins sur les lieux et aux environs vont faire partie des procédures d'enquête. » - Valérie Beauchamp, sergente porte-parole de la Sûreté du Québec

Un périmètre de sécurité a été établi dans le secteur depuis tôt ce matin et le secteur est toujours bouclé en après-midi.

Avec la collaboration de Jean-Francois Desaulniers, journaliste Bell Media