La tournée «​Jamais sans mon casque» en Montérégie

La tournée Jamais sans mon casque fait escale en Montérégie. L'organisme Avec toute ma tête vise à sensibiliser les élus, mais aussi les jeunes face à l'importance de se protéger lors d'activités récréatives et sportives.

Entre 2016 et 2019, 41% des jeunes de 13 à 17 ans qui ont fait une chute en vélo ne portaient pas de casque, selon les données du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT). Cette proportion monte à 61% dans le cas d'accidents en planche à roulettes.

Par ailleurs, l’Institut national de santé publique (INSPQ) rapporte que plus du quart des patients hospitalisés pour un traumatisme associé à la pratique du vélo au Québec, de 2007 à 2015, a subi une lésion craniocérébrale (25,9 %).

Les adolescents prennent souvent des risques, sans en prendre toute la mesure. Les commotions cérébrales peuvent avoir des impacts importants.

«​Contrairement à un tibia ou une clavicule qui se brise, une tête, ça ne revient pas comme avant. Un trauma crânien modéré à sévère a des conséquences sur vie durant. On ne peut pas faire les mêmes occupations qu'avant, on ne peut pas aller à l'école, ça peut entraîner une perte d'emploi. Il va y avoir aussi dans le quotidien des pertes de mémoire, ce sera difficile peut-être de parler, manger, boire en plus de la fatigue et de l'irritabilité. Ce sont toutes des choses qu'on ne voit pas. »

Simon Poulin, fondateur et directeur Avec toute ma tête