La vaccination dans les CHSLD de la Montérégie est complétée

La vaccination des résidents de tous les CHSLD de la Montérégie est terminée, en fin de journée aujourd'hui (14 janvier) annonce la santé publique. Au terme de l'opération, 4000 résidents de ces ressources auront reçu le vaccin via des équipes mobiles.

Dans les prochains jours, les résidents des ressources intermédiaires (RI) et de type familial (RTF) seront vaccinés. Après cette phase, on vaccinera les personnes qui habitent une résidence privée pour aînés.

En parallèle, plus de 12 000 travailleurs du réseau de la santé (des travailleurs en résidences essentiellement) ont été vaccinés dans l'un des quatre sites jusqu'ici, ceux de Brossard, Saint-Hyacinthe et deux nouveaux, ceux de Candiac et Longueuil qui ouvraient aujourd'hui. Aucun problème d'approvisionnement en vaccin n'est survenue et la cadence s'accentuera encore dans les prochaines semaines.

La santé publique a aussi commencé à offrir le vaccin aux employés du soutien à domicile auprès des personnes vulnérables et à des travailleurs de première ligne.

" La vaccination des résidents des CHSLD est une première étape très importante dans cette campagne qui vise à protéger le plus rapidement possible les personnes le plus vulnérables. Nos équipes sont mobilisées et nous sommes prêts à vacciner les gens rapidement, au fur et à mesure que nous recevons des doses. J'aimerais souligner l'excellente collaboration des 3 CISSS de la Montérégie à cette opération essentielle pour protéger la santé de la population " La directrice de santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier

D'ailleurs si vous souhaitez en temps réel, la progression de la vaccination en Montérégie, vous pouvez consulter le site suivant.

Deuxième dose offerte dans un délais entre 42 et 90 jours

La deuxième dose sera offerte dans un délai de 42 à 90 jours maximum dans le but de vacciner très rapidement le plus de personnes vulnérables à la COVID-19, tel qu'annoncé aujourd'hui par le ministre de la Santé Christian Dubé.

Le gouvernement Legault va donc au-delà des six semaines recommandées par le Comité consultatif national de l'immunisation.

Québec estime que cela permettra de devancer la vaccination pour près d'un demi-million de Québécois, notamment dans les résidences pour personnes âgées dès le 25 janvier.

D'ailleurs, à cet égard, la situation de certaines résidences privées de la région demeure toujours préoccupante voire au «rouge».

À Saint-Jean-sur-Richelieu, entre autres, une éclosion de COVID-19 est en cours au 5e étage de la résidence La Cité des Tours de Saint-Jean-sur-Richelieu et les résidents du 5e étage doivent rester dans leurs unités.

Le Groupe Maurice explique que 2 personnes infectées se trouvant actuellement au complexe et une autre est en centre hospitalier.

Pour prévenir la propagation, toutes les aires communes sont fermées, les repas servis en salle à manger désormais livrés aux appartements et les pratiques de nettoyage sont augmentée.

Outre l'éclosion à la résidence La Cité des Tours, une autre éclosion préoccupe au sein des résidences privées, celle à la Résidence Jacques Cartier

De 8 personnes qui avait contracté le virus le 8 décembre, le nombre est passé à 31 personnes en date du 13 janvier avec 1 décès, selon la liste officielle de la santé publique mise à jour régulièrement.