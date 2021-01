La vaccination débute dans certains CHSLD de la Montérégie

Alors que la situation est toujours difficile dans plusieurs CHSLD et résidences privées de la Montérégie, la vaccination doit débuter dans les prochaines heures dans des CHSLD du territoire CISSS Montérégie-Est.

Le CISSS Montérégie-Est en faisait l'annonce hier et on ignore pour l'instant les détails de cette vaccination, où l'on débutera et la logistique de l'opération. Nous n'avons aussi aucun détail quant à l'opération dans les CHSLD de la Montérégie-Ouest et Montérégie-Centre.

En date du 4 janvier, 2164 travailleurs de la santé ont été vaccinés au site de Saint-Hyacinthe au Pavillon La COOP, on parle ici des employés de la santé ciblés prioritaires comme les préposés et infirmières de CHSLD.

Une bonne nouvelle puisque la situation s'envenime au CHSLD Accueil du Rivage de Saint-Antoine-sur-Richelieu qui compte 87% de ses usagers infectés (soit 26) à la COVID 19 et 2 décès.

Les autorités sanitaires gardent un oeil sur le CHSLD Hotel-Dieu de Saint-Hyacinthe qui compte 58 usagers atteints, où des infirmières dénoncaient la surcharge de travail avant les Fêtes.

Parmi les autres CHSLD touchés par des éclosions, la situation s'est grandement améliorée au CHSLD Laurent-Bergevin de l'Île Perrot où l'on est passé de 50 patients infectés sur 73 (le 23 décembre) à seulement 7 cas actifs. Le syndicat des employés s'est inquiété de la ventilation et de l'approvisionnement en matériel, tout juste avant les Fêtes.

Des résidences privées toujours en rouge

Du côté des résidences privées, en ce début de 2021, 6 résidences de la Montérégie se trouvent en situation «critique» avec plus de 25% de leurs usagers infectés

Du côté des résidences privées, la situation est toujours critique à la Résidence les Jardins de la Gare de St-Hyacinthe avec 78 usagers infectés et 14 décès. Il y a 4 jours, 113 des 150 usagers étaient infectés.

C'est dire que ca s'améliore un peu puisque le 31 décembre, on comptait 113 des 150 usagers atteints et 27 employés.

Là-bas, le propriétaire Chartwell a pris les choses en main tout comme le CISSS Montérégie-Est: un suivi quotidien des protocoles est fait, le CISSS a divisé les chambres en zones froides ou chaudes et du dépistage massif a eu lieu auprès du personnel et des résidents.

Le Pavillon Beauharnois, la Villa des Belles Années de Saint-Isidore et la Résidence de Longueuil comptent toutes plus de 25% de leurs usagers infectés.