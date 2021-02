La vaccination générale débutera le 11 mars en Montérégie

La vaccination générale en Montérégie débutera le 11 mars. Les personnes nées en 1936 ou auparavant sont priorisées et invitées à prendre rendez-vous dès jeudi le 25 février pour se faire vacciner.

L'annonce fait suite à celle du gouvernement Legault de vacciner les 85 ans du Grand Montréal dès lundi prochain .

Par la suite, lors d'autres phases, le reste de la population pourra l'être.

Le vaccin sera administré dans une quinzaine de sites en différentes parties du territoire, en Montérégie Est-Centre et Ouest.

Pour l'instant, des sites sont annoncés à Acton Vale, Boucherville, Candiac, Brossard, Châteauguay, Lacolle, Longueuil, Mont-Saint-Hilaire (15 mars), Saint-Bruno-de-Montarville (15 mars) Saint-Césaire, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Salaberry-de-Valleyfield et Sorel-Tracy.

Les rendez-vous seront donnés en fonction du lieu de résidence de chaque personne. D'autres lieux de vaccination pourront s'ajouter selon les besoins de la Santé publique et on peut déjà s'informer en suivant le lien suivant.

La date de la deuxième dose de vaccin sera donnée au moment du premier rendez-vous.

La Santé publique de la Montérégie insiste sur le fait que, pour éviter la cohue et permettre un déploiement efficace de l'opération, il faut absolument prendre rendez-vous en ligne sur la page Québec.ca/vaccinCOVID. Sinon, vous pouvez composer le 1-877-644-4545, si vous éprouvez des difficultés.

Jusqu'ici, 41 884 personnes ont reçu le vaccin dans la région et il faudra être patient pour cette nouvelle étape.

«J'invite toutes les personnes de 85 ans et plus à prendre rendez-vous sans tarder. Par la suite, les gens de différents groupes d'âge seront appelés à se faire vacciner. Nous vous invitons seulement à faire preuve de patience. Même après avoir reçu le vaccin, les gens devront demeurer vigilants puisque le vaccin prend plusieurs semaines avant d'être efficace. Le virus circule encore, des variants plus contagieux ont été identifiés au Québec.»

Docteure Julie Loslier, directrice de la Santé publique de la Montérégie