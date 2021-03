La vaccination s'étend aux 75 ans et plus en Montérégie

La vaccination contre la COVID-19 en Montérégie s'élargit aux personnes âgées de 75 ans et plus. La Directrice de la Santé publique de la Montérégie Docteure Julie Loslier a aussi fait le point hier sur le passage éventuel de toute la Montérégie en zone orange.

Il est maintenant possible de prendre rendez-vous en ligne pour ces personnes ainsi que pour leurs proches aidants âgés de 70 ans et plus.

La Montérégie n'est pas la seule à bénéficier de cette annonce avec les Laurentides, la Capitale-Nationale et le Bas-Saint-Laurent

Il faut comprendre que Québec doit administrer dès que possible le nouveau vaccin d'Astra Zeneca dès que possible, y compris les personnes âgées, sauf pour les personnes qui ont un risque très élevé de maladie.

Il y a une semaine à peine, la Santé publique de la Montérégie annonçait que la phase des 80 ans et plus s'amorçait.

La directrice de la santé publique de la Montérégie, Julie Loslier.

«Nous avons hâte de progresser et de pouvoir élargir aux 70 ans et plus. Les quantités de vaccin vont augmenter dans les prochaines semaines. Les équipes sont prêtes et une quinzaine de sites ont ouvert dans les dernières semaines. » Docteure Julie Loslier, directrice de la Santé publique de la Montérégie

Jusqu'à présent près de 68 000 personnes ont été inoculées sur le territoire.

La vaccination se poursuit toutefois auprès des travailleurs de la santé.

Patience quant au passage en zone orange

Bien que le nombre de nouveaux cas et de nouvelles éclosions diminuent, les Montérégiens devront patienter encore pour espérer des assouplissements et un changement de zone.

Docteure Julie Loslier en a profité pour féliciter les efforts des Montérégiens depuis 4 semaines alors que les taux s'approchent des critères de la zone orange

Elle a expliqué qu'il faut une certaine stabilité dans le nombre de nouveaux cas mais qu'il faut toujours considérer la présence des variants présumés et avérés .

Il n'y donc pas d'horizon de retour à la zone sociosanitaire orange en Montérégie.

«Mon objectif, tout comme vous, est d'assouplir certaines choses et sachez que nous avons des discussions fréquentes entre les directions de Santé publique. Ça fait 4 semaines que nous sommes dans un taux en orange. Pourquoi nous n'avons pas basculé en orange? Ça prend une stabilité de la propagation, nous sommes à proximité de Montréal où des Montérégiens se rendent et il y a le variant. Il faut aussi attendre l'effet de la semaine de relâche» Docteure Julie Loslier, directrice de la Santé publique de la Montérégie

Avec la collaboration d'Annie Gagnon, journaliste Bell Media