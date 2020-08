La Ville de Brossard lancera une application pour relancer son économie

Comme d'autres villes qui veulent assurer la relance de leurs commerces, Brossard se prépare à lancer une application pour mettre en relief les produits locaux. Les inscriptions sur le site sont en cours et l'on souhaite créer de l'achalandage et de la rétention de clientèle dans les commerces et centres commerciaux de la Ville.

C'est une application gratuite qui sera lancée à l'automne et les commercants sont déjà nombreux à s'y inscrire sur le site de la Ville au www.brossard.ca dans la section relance.

On veut aussi faciliter l'expérience de magasinage des Brossardois et Brossardoises.

Ca s'adresse autant aux petites boutiques qu'aux PME et la gamme de produits visés est vaste: on souhaite faire valoir les produits de 1500 entreprises sur le territoire.

Ville de Brossard-Une nouvelle application verra bientôt le jour pour assurer la relance économique à Brossard

En plus de l'application web, la Ville dévoilera cet automne une campagne créative qui se déclinera autour du slogan " Trouvé à Brossard ". Elle sera entre autres déployée dans les centres commerciaux de Brossard et à l'extérieur du territoire. Elle vise à s'assurer de contrer les fuites commerciales et surtout d'attirer des citoyens du Grand Montréal dans les commerces.