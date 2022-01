La Ville de Longueuil a un nouveau directeur général

Le petit-fils de l'ancien premier ministre Jacques Parizeau devient le nouveau directeur général de la Ville de Longueuil. Alexandre Parizeau a été nommé lors d'une séance extraordinaire du conseil, ce matin.

L'administrateur de 36 ans entrera en fonction lundi prochain, pour un mandat de cinq ans. Il devient ainsi le plus jeune à détenir ce poste à travers les municipalités du Québec.

Frère de l'ancien conseiller municipal de Montréal, Hadrien Parizeau, il correspond au renouveau que veut insuffler la mairesse à son administration.

«Tout comme nous, il fait partie d’une relève dynamique qui combine à la fois renouveau et expérience. Le leadership d’Alexandre est positif, rassembleur et visionnaire. Il place l’humain au coeur de son modèle de gestion, exactement comme je le fais moi-même en tant que mairesse dans mes relations avec les citoyens. Surtout, nous partageons tous les deux l’ambition d’innover et le désir de rendre les Longueuillois encore plus fiers de leur ville.»

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil