La Ville de Saint-Hyacinthe réaménagera le parc des Salines

La Ville de Saint-Hyacinthe lance un vaste plan directeur pour réaménager le parc des Salines après une vaste consultation il y a 2 ans. Le coût provisoire de la réalisation complète est de 7,9 M$.

Le parc est déjà très fréquenté des Maskoutains mais est aussi une destination de prédilection pour des gens de l'extérieur de la région.

Ce matin, le maire Claude Corbeil a annoncé qu'en marge des consultations, on souhaite agir sur plusieurs axes pour bonifier les infrastructures sur place pour améliorer l'expérience des visiteurs.

On veut d'abord réaménager de la zone récréative, mettre à niveau les sentiers et on veut aussi bonifier l’espace naturel.

Les premiers travaux devraient débuter en 2021 et on devrait une idée plus claire de l'échéancier dans les prochaines semaines avec la présentation des projets immobiliers et d'infrastructures de la ville pour les années subséquentes.

Michel Robidoux est directeur du Service des loisirs à la Ville de Saint-Hyacinthe et nous parle de ce que l'on souhaite faire, en fonction du prochain triennal de la Ville.

«C'est un plan qui se déploiera sur une période d'entre 5 et 8 ans, en principe. Naturellement, il y a plusieurs suggestions qui ont été faites par les citoyens. La base de plein-air est un parc qui a un rayonnement régional et nous en sommes bien conscients. Nous souhaitons refaire les jeux d'eau, les modules de jeux et les sentiers seront reconfigurés, certains seront ajoutés. Aussi, un parc canin sera développé de même qu'un petit étang potentiel que l'on pourrait ajouter au site.» Michel Robidoux, directeur Service des loisirs Ville de Saint-Hyacinthe

De l'aide du provincial et du fédéral?

Rappelons qu’un premier plan avait été réalisé en 2009 et avait orienté le développement du secteur sud et la construction du chalet de services.

Ce deuxième plan a été réalisé par une firme spécialisée dans les domaines de l’aménagement du territoire

Pour mener à bien le projet, il n'est pas exclu que la Ville fasse appel à des programmes du fédéral et du provincial.

La firme qui accompagne la Ville doit évaluer les besoins et en fonction de ceux-ci, on pourra cogner aux portes des bons ministères.

«Oui il pourra y avoir des programmes de subvention potentiels auxquels nous pourrions être admissibles selon les besoins et les opportunités. C'est un projet de 7,9 millions. Dès 2021, on pourrait voir des changements, le tout sera présenté lors du Plan trennal d'immobilisations de la Ville» Michel Robidoux, directeur Service des loisirs Ville de Saint-Hyacinthe

Tourisme Montérégie-On verra dès 2021 des aménagements au parc des Salines de Saint-Hyacinthe