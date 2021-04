LAPRAIRIE: Alexandre Deschênes toujours introuvable

Les recherches se poursuivent activement pour tenter de retrouver Alexandre Deschênes, dont on est sans nouvelles depuis lundi matin.

La population est invitée à aider la Régie intermunipale de police Rousillon dans ses efforts pour retracer le jeune homme de 25 ans, vu pour la dernière fois vers 8h30 alors qu'il se rendait à pied au Centre d'éducation des adultes du Goéland, sur la rue Conrad-Pelletier.

Il portait un t-shirt, des jeans noirs, un sac à dos noir et une boîte à lunch bleue à carreaux.

M. Deschênes mesure environ 1,70 mètre (5' 6'') et pèse quelque 54,5 kilos (120 lb), a les cheveux bruns, les yeux verts et s’exprime en français. À noter qu’il porte une barbe courte et les cheveux plus courts.

Jeudi, un poste de commandement a été érigé sur la rue Saint-Henri et le voisinage a été rencontré. Les policiers ont aussi fait du porte-à-porte dans le secteur pour tenter d'obtenir des informations.

Alexandre Deschênes pourrait se retrouver dans les secteurs de Saint-Philippe ou Montréal. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité et souhaitent retrouver leur fils rapidement. Des refuges seront notamment visités vendredi.

Toute information doit être signalée au 450 638-0911, poste 601.