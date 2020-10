Le 14e Marché de Noël et des Traditions de Longueuil est annulé

Le 14e Marché de Noël et des Traditions de Longueuil, tel que les citoyens le connaissent depuis des années, est annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

L'organisation de Métiers & Traditions indique avoir pris cette décision à contrecœur, surtout pour la sécurité des visiteurs, vu que Longueuil est en zone rouge. Elle souhaite surtout éviter de devenir un foyer d'éclosion.

Il faut savoir que la Santé publique a émis diverses directives pour la tenue en présentiel des marchés de Noël, qui prendront la forme de marchés publics, sans caractère festif ou performances artistiques.

L'équipe indique qu'elle ne pouvait pas se résigner à tenir un marché « dénaturé et dépourvu de féérie », vu l'interdiction des rassemblements aux tables ou lors des spectacles.

« Toute l’essence et la magie de notre marché de Noël proviennent de la chaleur de nos feux qui crépitent du matin au soir, de nos artisans qui vous offrent des démonstrations qui fascinent petits et grands, de nos musiciens, chanteurs et chorales qui réveillent nos souvenirs avec leurs interprétations des chansons et de la musique du temps des fêtes, de grandes tablées de notre chalet-bar où nous dégustons chocolat chaud et vin chaud pour nous réchauffer, et tout cela, sans oublier le père Noël qui est au cœur de la magie de notre marché de Noël. [...] Pour nous, le marché de Noël est un évènement qui forme un tout, c’est l’occasion de se rassembler en famille ou entre amis dans les sentiers illuminés de notre petit village et de partager les savoir-faire de nos exposants. » - extrait de la publication

Une formule réinventée et virtuelle, Un Marché dans l'air du temps, sera toutefois présentée en novembre et décembre pour encourager les artisans, les exposants et l'achat local. Les détails et la programmation seront annoncés à la mi-novembre. Si possible, le marché de Noël et des Traditions habituel sera de retour en 2021.

Le Marché de Noël de Saint-Jean-sur-Richelieu est également annulé, mais d'autres activités pourraient être proposées pour la période hivernale.