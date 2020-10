Le bloc opératoire fermera à moitié à l'Hôpital du Haut-Richelieu

Le manque de main-d'oeuvre est catastrophique au CISSS de la Montérégie-Centre, à un tel point que la direction doit prendre des décisions difficiles pour éviter des bris de service à l'Hôpital du Haut-Richelieu.

Le bloc opératoire de l'établissement de Saint-Jean-sur-Richelieu sera réduit de moitié à compter de lundi prochain, passant de six à trois salles. Il était déjà réduit à quatre salles en activités.

De multiples chirurgies seront ainsi délestées pour libérer des infirmières, qui seront transférées dans d'autres départements. Déjà, le CISSS avait fermé 28 lits depuis septembre pour libérer du personnel, mais ça ne suffit pas.

Au moins 230 personnes ont quitté le CISSS depuis le début de la pandémie, selon un état de situation fait par le Syndicat des professionnelles en soins de la Montérégie-Centre, associé à la FIQ. Ces départs ne sont pas nécessairement liés à la COVID-19.

Le manque de main-d'oeuvre est catastrophique dans le Haut-Richelieu, selon le président du Syndicat, Denis Grondin, qui déplore la situation.

« La première vague a fait mal, on a perdu beaucoup de personnes, soit en démissions, soit qui sont parties en maladie pour surmenage. Plusieurs infirmières sont venues me voir et se sont écroulées devant moi, en larmes, car elles sont au bout du rouleau. Pour être franc, les étages de médecine et de chirurgie, les professionnelles travaillent très fort. Elles font beaucoup de temps supplémentaire pour essayer de combler les manques, mais on finit quand même malheureusement avec du temps supplémentaire obligatoire presque tous les jours. »

- Denis Grondin, président